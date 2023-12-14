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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

الخريف يلملم أوراقه.. تحذير عاجل من الأرصاد بعد عودة الشبورة الكثيفة

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن الطقس اليوم سيكون لطيفًا في النهار على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

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رحيل الخريف في هدوء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الأجواء المتوقعة بداية من اليوم الخميس حتى يوم الثلاثاء المقبل 19 ديسمبر، وعلى عكس التوقعات ينتهي فصل الخريف في هدوء، والذى ينتهى يوم 21 من الشهر الجارى.

الخريف

وتشهد البلاد استقرارا في حالة الأجواء، وتنخفض فرص سقوط الأمطار فيما عدا مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

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حالة الطقس في مصر اليوم الخميس

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، أنه يسود جنوب سيناء وجنوب الصعيد طقس معتدل الحرارة، ويصبح باردًا في الليل على أغلب الأنحاء.

خرائط الطقس

وحذر خبراء الطقس من تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة القاهرة الكبرى، والوجه البحري والوجه البحري والسواحل البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا، على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء.

ورصدت خرائط الطقس نشاط الرياح على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وسط استقرار درجات الحرارة على القاهرة الكبرى لتسجل العظمى 23 درجة مئوية خلال ساعات النهار و15 درجة ليلا.

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الظواهر الجوية في البلاد

يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري نشاط رياح معتدل بقيمة 16 كم/س، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ونشاط للرياح بقيمة 28 كم/س.

الرياح

وتشهد السواحل الشمالية الغربية نشاط رياح معتدل بقيمة 28 كم/س، وشمال الصعيد يسوده نشاط للرياح بقيمة 16 كم/س، ويسود السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة نشاط رياح معتدل بقيمة 16 كم/س، وجنوب الصعيد يسود نشاط للرياح معتدل بقيمة 12 كم/س.

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حالة البحرين

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، حيث تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج فيه من 1 متر إلى 1.75متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج فيه من 1 متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

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تحذير لقائدي السيارات

ونصح خبراء الأرصاد الجوية بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، والقيادة بهدوء تام، وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، وعدم القيادة في حال انعدام الرؤية.

وأضاف خبراء الارصاد، أنه يجب فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة، واستعمال مساحات الزجاج باستمرار، وإضاءة كشافات الشبورة المائية.

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درجات الحرارة المتوقعة

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 14 ديسمبر:

· القاهرة الكبرى: العظمى 23، الصغرى 15.

· الإسكندرية: العظمى 23، الصغرى 13.

· مطروح: العظمى 22، الصغرى 12.

· السلوم: العظمى 21، الصغرى 10.

· سيوة: العظمى 20، الصغرى 9.

· الوادي الجديد: العظمى 26، الصغرى 9.

· أبو سمبل: العظمى 25، الصغرى 12.
· شرم الشيخ: العظمى 26، الصغرى 16.

· طابا: العظمى 24، الصغرى 15.

الخريف يلملم أوراقه الأرصاد عودة الشبورة الكثيفة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس اليوم رحيل الخريف

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