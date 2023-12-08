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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

فيتوريا يضع حدا لمسيرة المسمار.. من يعوض غياب طارق حامد مع الفراعنة؟

صدى البلد

أعلن اليوم طارق حامد لاعب منتخب مصر، والمحترف بصفوف نادي ضمك السعودي، عن اعتزاله اللعب دوليًا مع المنتخب الوطني، مكتفيًا بالفترة التي قضاها في التمثيل الدولي، وهو ما تسبب في صدمة لمشجعي المنتخب، خاصة أن طارق حامد من اللاعبين الأقوياء ويعد مسمار خط الوسط في منتخب الفراعنة، الذي يرتبط ببطولة أمم إفريقيا بعد شهر تقريبا، وتصفيات كأس العالم 2026.

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طارق حامد يعلن اعتزال اللعب دوليا

كتب طارق حامد، لاعب منتخب مصر ونادي ضمك السعودي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها، أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها».

وأضاف: «وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم.. والآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي».

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أزمة طارق حامد مع فيتوريا عجلت بالقرار

دخل طارق حامد، في أزمة مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول في المعسكر الأخير لمباراتي جيبوتي وسيراليون، في أول جولتين من عمر التصفيات الافريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

طارق حامد وفيتوريا

وجاءت الأزمة بعد استبعاد اللاعب من المشاركة في لقاء جيبوتي الأول، والتدريب بشكل غير جيد، ليقرر فيتوريا، استبعاد اللاعب من قائمة مباراة سيراليون، ومعه ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات.

فيتوريا

وبعد تدخل البعض لدى المدرب البرتغالي، تأكد طارق انه لن يكون له مكان مع فيتوريا، ليقرر وضع حد لمسيرته الدولية، أو حتى إشعار آخر.

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من يعوض غياب طارق حامد؟

وبعد اعتزال طارق حامد، يتواجد العديد من اللاعبين في وسط الملعب، يمكنهم تعويض اللاعب الدولي في صفوف المنتخب، خلال الفترة المقبلة، منهم ثنائي الأهلي وثنائي محترف ولاعب محلي.

حمدي فتحي
النني

وأصبح أمام المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، 5 لاعبين لتعويض غياب طارق حامد خلال ارتباطات المنتخب الوطني المقبلة، وهم: «محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، وحمدي فتحي، لاعب الوكرة القطري، ومروان عطية وإمام عاشور، لاعبا الأهلي، ومحمود حمادة لاعب المصري البورسعيدي».

مروان عطية
إمام عاشور
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استعدادات الفراعنة لأمم إفريقيا والمونديال

يستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، والتي تقام خلال شهر يناير المقبل.

استعدادات الفراعنة

ويخوض المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

تدريبات المنتخب

وكان منتخب مصر فاز في أول جولتين بالتصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026، على جيبوتي بالقاهرة بسداسية نظيفة، وسيراليون بهدفين نظيفين.

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