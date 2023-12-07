لعنة الهدف 200 سر غضب صلاح لتأخر إنجازه التاريخي..ومنافسيه على الأفضل إفريقيا

للمرة الثالثة على التوالي، لم ينجح محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في هز شباك الخصم، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، آخرها مواجهة شيفيلد يونايتد في الجولة الخامسة عشر لـ«البريميرليج»، التي حسمها الريدز بهدفين نظيفين، ورغم ذلك تواجد محمد صلاح، في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2023.

لعنة الهدف 200 تطارد كابتن الفراعنة

يبدو أن «لعنة الهدف 200»، أصابت كابتن منتخب مصر ولاعب ليفربول محمد صلاح، الذي بات على بُعد هدف وحيد من تسجيل هدفه رقم 200 في جميع المسابقات مع ليفربول.

محمد صلاح

وينتظر الفرعون، تلك اللحظة منذ 3 مباريات، حيث تأخرت في مباريات مانشستر سيتي وفولهام وأخيرا شيفيلد، ويبدو أنه أصابته لعنة الصيام عن التهديف للاحتفال بهذا الإنجاز.

سر غضب صلاح من كلوب بعد استبداله

ظهر رد فعل محمد صلاح، غاضبا أثناء استبداله في الدقيقة 67 من مباراة شيفلد، وخلال وجوده على دكة البدلاء، حيث أظهرت ملامح وجهه انفعاله بشكل كبير، بعدما خيم الحزن على ملامحه.

غضب صلاح

وتعول جماهير الريدز على صلاح في تسجيل الأهداف، فضلا عن رغبته هو أيضا في مواصلة تحقيق الأرقام القياسية على الملاعب الإنجليزية.

صلاح

غياب محمد صلاح عن التهديف في 3 مباريات متتالية، تسبب في اتساع الفارق بينه وبين إيريك هالاند مهاجم مانشستر سيتي، إذ يتصدر اللاعب النرويجي صدارة ترتيب الهدافين برصيد 14 هدفا، بفارق 4 أهداف عن الفرعون المصري الذي يحتل الوصافة.

حكيمي وأوسيمين ينافسان صلاح

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، الذي يقام حفلها في المغرب يوم 11 ديسمبر الحالي، في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

حكيمي

فيكتور أوسيمين

ويتنافس محمد صلاح مع المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان وفيكتور أوسيمين لاعب نابولي ومنتخب نيجيريا.

غياب ساديو ماني ومحرز عن قائمة الأفضل

يتواجد محمد صلاح في القائمة النهائية بين أفضل 3 لاعبين في إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي، حيث حصد الجائزة مرتين عامي 2017 و2018 بينما حقق المركز الثاني مرتين عامي 2019 و 2022.

رياض محرز

ساديو ماني

وبذلك خرج من القائمة كل من السنغالي ساديو ماني والكاميرونيين أندريه فرانك أنجويسا وفينسنت أبو بكر والثلاثي المغربي سفيان أمرابط وياسين بونو ويوسف النصيري والجزائري رياض محرز.