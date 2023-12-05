الصلح خير| أحمد فتوح يغازل جماهير الزمالك.. وشرط وحيد للعفو عنه (تفاصيل)

تنتهي عقوبة ثلاثي فريق الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، يوم 7 ديسمبر الجاري؛ بعد القرار الذي صدر في وقت سابق بإيقاف الثلاثي لمدة شهر، والتدريب المنفرد؛ بسبب ما بدر منهم قبل مباراة زد، ضمن منافسات بطولة الدوري، وتركهم معسكر الفريق ليلة اللقاء دون الحصول على إذن مسبق، قبل أن تتم إحالتهم للتحقيق من جانب الإدارة، وهو ما فتح باب التكهنات بانتقال فتوح للأهلي، إلا أن فتوح فاجأ الجميع بتصرف غريب.

فتوح يغازل جماهير الزمالك

غازل أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الجماهير، بعد فوز الفريق الأبيض على سوار الغيني برباعية نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

فتوح يغازل الجماهير

ونشر فتوح صورة على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وخلفه جماهير الزمالك خلال إحدى المباريات ووضع قلوب بيضاء عليها.

تطورات ملف أحمد فتوح مع الزمالك

أجرى محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، محاولة أخيرة مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق؛ من أجل تقديم الاعتذار خلال الجلسة التي عقدت بينهما مساء الأحد، أثناء مشاهدتهما مباراة فريق الشباب 2003 أمام الأهلي، التي انتهت لصالح الأبيض بنتيجة 2-1 في دوري الشباب.

ظهير أيسر الزمالك

وكشف عفت نصار نجم الزمالك السابق، مفاجأة بشأن تطورات ملف أحمد فتوح مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، قائلا: "أحمد فتوح لن يلعب في صفوف الزمالك مرة أخرى، وهناك محاولات لتجديد عقده من أجل بيعه بمبلغ كبير".

فتوح

وأضاف: "قرار النادي بعرضه للبيع لن يتم التراجع فيه، رغم كون فتوح أفضل ظهير أيسر في أفريقيا، ولكن القرار تربوي وسيستفيد النادي منه لسنوات طويلة".

هل يجدد فتوح تعاقده وشرط الزمالك؟

اشترط مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تقدم أحمد فتوح باعتذار رسمي للمجلس وللجمهور؛ حتى يتم السماح له بالعودة للمشاركة مع الفريق المرحلة المقبلة.

حسين لبيب

وتدخل بعض المحبين ونجوم فريق نادى الزمالك القدامى، من أجل إقناع أحمد فتوح بتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، وتقريب وجهات النظر بين الإدارة واللاعب، مع إمكانية تجديد التعاقد، والسماح له بالاحتراف الخارجي، وهو ما يمكن حدوثه فى الفترة المقبلة.

سر تدخل حازم إمام لإنهاء أزمة فتوح

كشفت مصادر بنادي الزمالك، عن تدخل حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، لحل أزمة أحمد فتوح، ظهير أيسر الزمالك، مع ناديه، لعودة اللاعب للمشاركة في المباريات مع الفريق الأبيض.

حازم إمام

وأضافت المصادر: «حازم إمام يحاول تقريب وجهات النظر بين الزمالك وفتوح، حتى يشارك الأخير في بطولة أمم إفريقيا، المقرر لها في يناير 2024، لا سيما أن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، اشترط جاهزية اللاعب، ومشاركته في المباريات، لضمه لقائمة منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار».