الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

عقب سقوط الأهلي في فخ التعادل للمرة الثانية، أمام سموحة، وضياع نقطتين، عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق وخالد بيبو لبحث أسباب تراجع أداء الفريق.

الخطيب يتساءل: فين روح الأهلي؟

سقط النادي الأهلي، في فخ التعادل السلبي مع نادي سموحة، ليكون التعادل الثاني على التوالي في بطولة الدوري المصري الممتاز، وأهدر المارد الأحمر نقطتين جديدتين في صراع الحفاظ على لقب الدوري.

اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني

وعقد محمود الخطيب، جلسة عاصفة مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، ومدير الكرة خالد بيبو، حيث تحدث محمود الخطيب بوضوح مع مارسيل كولر المدير الفني، وخالد بيبو مدير الكرة، عن كل الملفات المتعلقة بمنظومة العمل وتطبيق اللوائح، فضلًا عن الأسباب التي جعلت الفريق لا يقدم المردود المنتظر.

الخطيب وكولر

وشدد الخطيب، على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي سريعًا، وخلق دوافع جديدة، وتقديم ما يليق بالأهلي وقدرات لاعبيه وجهازهم الفنى، مؤكدا أن الفريق افتقد «روح الأهلي» في عدة مباريات مؤخرًا.

تفاصيل اجتماع رئيس الأهلي مع لجنة التخطيط

سبق اجتماع الخطيب وكولر، جلسة بين رئيس مجلس إدارة الأهلي، مع رئيس لجنة التخطيط محسن صالح في تواجد الأعضاء زكريا ناصف وبحضور عضو مجلس الإدارة حسام غالي.

اجتماع الخطيب ولجنة التخطيط

وشهد الاجتماع، مناقشة كافة الأمور الخاصة بالفريق الأول على مدار الفترات الماضية، وعلى رأسها أسباب تباين المستوى والنتائج، وحالة التشبع بعد الإنجازات الكبيرة في الموسم الماضي، وعدم التركيز لدى بعض العناصر، كما أن الأداء لا يتوافق مع طموحات النادي ومحبيه وفقا لما ذكره موقع النادي الرسمي.

الخطيب

وتحدث الخطيب بوضوح عن كل الملفات المتعلقة بمنظومة العمل وتطبيق اللوائح، فضلًا عن الأسباب التي جعلت الفريق لا يقدم المردود المنتظر.

كولر يكشف عن أخطاء الأهلي أمام سموحة

كان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد عبر عن عدم رضاه عن نتيجة مباراة الفريق أمام سموحة التي انتهت بالتعادل السلبي.

حوار كولر ولاعبيه

وأضاف المدير الفني: «خلال الشوط الأول لم يكن لدينا القوة الكافية، وخلال الشوط الثاني كان الهجوم في اتجاه واحد، وعندما تواجه فريقًا يدافع بـ9 لاعبين يكون هناك صعوبة، وحاولنا البحث عن حلول ولكن لم نوفق خلال المباراة».

كولر واللاعبين

وأوضح كولر أنه بين شوطي المباراة تحدث مع اللاعبين في استغلال الضربات الثابتة، وأنه لا يوجد الوقت الكافي للتدريب بسبب ضغط المباريات، مشيرا إلى أن هناك أخطاء متكررة خلال المباريات مثل إضاعة الوقت، وهناك لاعب من سموحة كان يستحق البطاقة الحمراء، ولكن لم يحدث ذلك.

كولر والجهاز الفني

وشدد كولر، على أن الفريق يفتقد بعض اللاعبين بشكل إجباري بسبب الإصابات، وهناك لاعبون عائدون للمشاركة مثل علي معلول، والقائمة التي تم اختيارها للمباراة قد تكون اضطرارية.