عاجل
أخبار التعليم |ظاهرة فلكية مثيرة تظهر في سماء مصر الليلة.. تعرف على موعد انتهاء الترم الأول 2024 لطلاب الجامعات أخبار التوك شو.. وزير التموين يتحدث عن أزمة السكر وحقيقة وجود تعويم ومجلس النواب يعمل على قانون جديد نشرة المرأة والصحة..طبيبة تكشف سبب تغير لون اللحوم لقوس قزح..خلي بالك.. لو عندك هذه الأمراض توقف عن شرب الزنجبيل فورا انطلاق الدورة الخامسة من "جائزة الإمارات للطاقة" بعد قرار المحكمة..عصابة سرقت مليون جنيه بالجيزة تواجه عقوبات رادعة بالقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

صدى البلد

عقب سقوط الأهلي في فخ التعادل للمرة الثانية، أمام سموحة، وضياع نقطتين، عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق وخالد بيبو لبحث أسباب تراجع أداء الفريق.

txt

فيديو صادم لدولة الاحتلال.. ممثلة إسرائيلية تتنازل عن جنسيتها تضامنا مع غزة

txt

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

الخطيب يتساءل: فين روح الأهلي؟

سقط النادي الأهلي، في فخ التعادل السلبي مع نادي سموحة، ليكون التعادل الثاني على التوالي في بطولة الدوري المصري الممتاز، وأهدر المارد الأحمر نقطتين جديدتين في صراع الحفاظ على لقب الدوري.

اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني

وعقد محمود الخطيب، جلسة عاصفة مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، ومدير الكرة خالد بيبو، حيث تحدث محمود الخطيب بوضوح مع مارسيل كولر المدير الفني، وخالد بيبو مدير الكرة، عن كل الملفات المتعلقة بمنظومة العمل وتطبيق اللوائح، فضلًا عن الأسباب التي جعلت الفريق لا يقدم المردود المنتظر.

الخطيب وكولر

وشدد الخطيب، على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي سريعًا، وخلق دوافع جديدة، وتقديم ما يليق بالأهلي وقدرات لاعبيه وجهازهم الفنى، مؤكدا أن الفريق افتقد «روح الأهلي» في عدة مباريات مؤخرًا.

txt

حقيقة رفضه التدريب.. هل خرج بيرسي تاو من حسابات كولر؟..وتفاصيل أزمته قبل لقاء سموحة

txt

أسماء دولية كبيرة.. تفاصيل 3 صفقات أهلاوية تفاجئ الجمهور لتكوين فريق الأحلام

تفاصيل اجتماع رئيس الأهلي مع لجنة التخطيط

سبق اجتماع الخطيب وكولر، جلسة بين رئيس مجلس إدارة الأهلي، مع رئيس لجنة التخطيط محسن صالح في تواجد الأعضاء زكريا ناصف وبحضور عضو مجلس الإدارة حسام غالي.

اجتماع الخطيب ولجنة التخطيط

وشهد الاجتماع، مناقشة كافة الأمور الخاصة بالفريق الأول على مدار الفترات الماضية، وعلى رأسها أسباب تباين المستوى والنتائج، وحالة التشبع بعد الإنجازات الكبيرة في الموسم الماضي، وعدم التركيز لدى بعض العناصر، كما أن الأداء لا يتوافق مع طموحات النادي ومحبيه وفقا لما ذكره موقع النادي الرسمي.

الخطيب

وتحدث الخطيب بوضوح عن كل الملفات المتعلقة بمنظومة العمل وتطبيق اللوائح، فضلًا عن الأسباب التي جعلت الفريق لا يقدم المردود المنتظر.

txt

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

txt

خلال 48 ساعة| حل أزمة السجائر يبدأ من هنا.. وهذه قائمة الأسعار الجديدة

txt

لغز البوست المثير للجدل ومصير "الراكون".. التفاصيل الخفية في طلاق يوسف الشريف وإنجي علاء

txt

من يفوز بصفقة القرن؟.. صراع اتحاد جدة والهلال لضم الفرعون المصري

txt

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

txt

فرمان كولر.. لماذا قرر السويسري حرمان ثلاثي الأهلي من الظهور في المونديال؟

كولر يكشف عن أخطاء الأهلي أمام سموحة 

كان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد عبر عن عدم رضاه عن نتيجة مباراة الفريق أمام سموحة التي انتهت بالتعادل السلبي.

حوار كولر ولاعبيه

وأضاف المدير الفني: «خلال الشوط الأول لم يكن لدينا القوة الكافية، وخلال الشوط الثاني كان الهجوم في اتجاه واحد، وعندما تواجه فريقًا يدافع بـ9 لاعبين يكون هناك صعوبة، وحاولنا البحث عن حلول ولكن لم نوفق خلال المباراة».

كولر واللاعبين

وأوضح كولر أنه بين شوطي المباراة تحدث مع اللاعبين في استغلال الضربات الثابتة، وأنه لا يوجد الوقت الكافي للتدريب بسبب ضغط المباريات، مشيرا إلى أن هناك أخطاء متكررة خلال المباريات مثل إضاعة الوقت، وهناك لاعب من سموحة كان يستحق البطاقة الحمراء، ولكن لم يحدث ذلك.

كولر والجهاز الفني

وشدد كولر، على أن الفريق يفتقد بعض اللاعبين بشكل إجباري بسبب الإصابات، وهناك لاعبون عائدون للمشاركة مثل علي معلول، والقائمة التي تم اختيارها للمباراة قد تكون اضطرارية.

الوش التاني الخطيب وكولر غضب رئيس الاهلي سقوط الأهلي في فخ التعادل سموحة مارسيل كولر خالد بيبو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 مليارات دولار .. الاتحاد الأوروبي يكشف مفاجآت جديدة عن ديون مصر

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

الجماهير خمّنت السبب | تصرف مثير من عمر عبد الواحد مع الزمالك

رد رسمي من الحكومة على تعويم الجنيه وسعر الدولار: مفاجأة كبيرة

عندي مصايب ومشاكل في شخصيتي| أحمد فهمي يكشف المتسبب في انفصاله عن هنا الزاهد: “بتجوز عشان أجرب”

مالكوش مكان في الأهلي | الخطيب يوجّه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء

أول قرار من فيوتشر عقب الخسارة من الزمالك

بلاش تشتروا| نداء عاجل من وزير التموين بسبب أسعار السكر.. والكيلو بـ24 جنيها فقط في هذا التوقيت

ترشيحاتنا

صانعة أفلام يهودية تعلن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية.. شاهد ماذا قالت؟

الأكثر مبيعا بكاميرا 200 ميجابكسل.. خصم 3740 جنيها على هاتف Honor 90

دعاء سداد الدين وجلب الرزق مجرب .. احرص عليه بين الأذان والإقامة

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

أخبار الفن| حقيقة زواج ياسمين صبري.. استعدادات مي فاروق لحفل روائع السنباطي

بعد قرار المحكمة..عصابة سرقت مليون جنيه بالجيزة تواجه عقوبات رادعة بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

علاج خارق للجهاز التنفسي.. فوائد الزعتر في الشتاء

فيديو لافت.. نادين نجيم تثير الجدل بظهورها | شاهد

إطلالة كلاسيكية .. بوسي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

سر آخر منشور.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

«مصاصة الدماء» تطارد القوات الروسية في أوكرانيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

هل تسبب حسام غالي في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ