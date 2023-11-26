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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خلال 48 ساعة| حل أزمة السجائر يبدأ من هنا.. وهذه قائمة الأسعار الجديدة

صدى البلد

لا تزال أزمة السجائر مستمرة في مصر، نتيجة بعض الجهود المضنية من أصحاب تيار الاحتكار من التجار، الذين يحصلون على حصصهم من السجائر والتبغ من الشركة الشرقية وغيرها من الشركات، ثم يتم تخزين تلك الكميات ومنع طرحها في الاسواق، حتى تتعطش السوق ويطرحون ما لديهم بأسعار يحددونها، وهم على يقين أن طالب السلعة سيدفع ما يطلبون.

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مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

زيادة جنونية في أسعار السجائر

شهدت أسعار السجائر اليوم، في كافة الاسواق المصرية زيادة جنونية، حيث ارتفع سعر بعض أصناف السجائر بشكل تخطى نسبة الـ100%.

زيادة أسعار السجائر

وأرجع عدد من التجار وأصحاب أكشاك بيع السجائر أسباب ارتفاع سعرها، فضلًا عن تفاوت السعر من منطقة إلى أخرى، إلى قلة الكميات المطروحة من السجائر في الأسواق، لتصبح للسجائر سوق سوداء رائجة خلال فترة وجيزة.

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حل أزمة السجائر في 48 ساعة

علق إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، على استمرار ارتفاع أسعار السجائر، بقوله: "أنا طالبت في وقت سابق بقلب الهرم التوزيعي لحل الأزمة لكن لم يستمع أحد".

سجائر ال أند ام 

وأضاف إبراهيم إمبابى، في أحد البرامج التليفزيونية: "إذا تم قلب الهرم التوزيعي سيتم حل الأزمة في 48 ساعة، خاصة أن التجار هم سبب أزمة السجائر في مصر"، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، ويقدم له قائمة بأسماء جميع التجار الذين يتاجرون في السجائر عبر السوق السوداء، مضيفًا أن لديه عناوينهم.

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روشتة حل أزمة السجائر

شدد امبابي، على انه إذا لم تقم الشركات بقلب الهرم التوزيعي تكون متواطئة مع التجار، مهددا التجار بالإبلاغ عنهم، قائلا: "معايا قائمة بأسماء التجار اللي بيبيعوا سوق سوداء".

حل أزمة السجائر

وأوضح رئيس شعبة الدخان بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه يمكن حل أزمة السجائر من خلال 3 خطوات، تتمثل في إقرار قانون الضريبة على السجائر، وهو ما تم بالفعل، وقلب الهرم التوزيعي من خلال الاستغناء عن الموزعين، وقيام الشركة بالتوزيع بشكل مباشر على صغار البائعين والأكشاك والسوبرماركت، كما أن الخطوة الثالثة تتمثل في توزيع السجائر التي تتم مصادرتها عبر الأجهزة المعنية.

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أسعار السجائر اليوم

أعلنت شركة فيليب موريس مصر، قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية مارلبورو وميريت و ال إم، بجميع أنواعها بالتوازي مع إعلان الحكومة المصرية عن التعديلات الضريبية الأخيرة الخاصة بمنتجات التبغ.

- سعر علبة ميريت بأنواعها 74 جنيها.
- سعر علبة مارلبورو بأنواعها 69 جنيها.
- سعر علبة مارلبورو كرافتد بأنواعها 59 جنيها.
- سعر علبة ال أند ام بأنواعها 50 جنيها.
- سعر علبة التبغ المُسخن بأنواعها 56 جنيها.

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أسعار سجائر وينستون

كما زادت أسعار سجائر وينستون بنحو 10 جنيهات كحد أقصى.

- سعر علبة وينستون أحمر والأزرق وسيلفر وكاستر 43 جنيها بدلا من 35 جنيها.

وينستون

- سعر وينستون توت 45 جنيها بدلا من 35 جنيها.
- سعر كاميل أصفر  وأزرق 50 جنيها بدلا من 40 جنيها.

- سعر بيع كامل اكتيفيت 53 جنيها بدلا من 43 جنيها.

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أسعار السجائر دافيدوف وتايم سيلكت

- سعر عبوة دافيدوف بأنواعه 74 جنيهًا بدلًا من 64 جنيهًا.
- سعر عبوة ايفولف بأنواعه 54 جنيهًا بدلًا من 48 جنيهًا.

سجائر دافيدوف

- سعر عبوة تايم بأنواعه 38 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا.
- سعر عبوة سيلكت 29 جنيهًا بدلًا من 24 جنيهًا.
- سعر عبوة تارجت بأنواعه 29 جنيهًا بدلًا من 24 جنيهًا.
- سعر عبوة مانشيستر 37 جنيهًا بدلًا من 34 جنيهًا.

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أسعار السجائر كليوباترا

- سعر كليوباترا سوبر بـ 27 جنيها.
- سعر مونديال أحمر وأزرق وسيلفر لـ 27 جنيها.

كليوباترا

- سعر مونديال سويتش 27 جنيها.
- سعر سجائر كليوباترا بلاك ليبول لـ 27 جنيها.
- سعر سجائر ماتوسيان سوبر  27 جنيها.
- سعر سجائر فيسروي وبال مال وصل لـ 42 جنيها.

خلال 48 ساعة حل أزمة السجائر قائمة الأسعار الجديدة أزمة السجائر للسجائر سوق سوداء

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