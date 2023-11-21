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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشناوي نمبر 1| حارس الأهلي على بعد انجاز عالمي وتتويج جديد .. تفوق على رونالدو وبونو

محمد الشناوي
محمد الشناوي

تواجد محمد الشناوي، حارس الأهلى ومنتخب مصر، فى قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى الشرق الأوسط، لعام 2023، والتى تقدمها جلوب سوكر، ويتنافس محمد الشناوى، حارس مرمى نادي الأهلي والمنتخب الوطني، على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط والمقدمة من "جلوب سوكر".

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الشناوي ينافس رونالدو على الأفضل

أعلنت جلوب سوكر، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، التي ضمت بجوار محمد الشناوي كلًا من: السعودي سالم الدوسري، لاعب الهلال السعودي، والمغربي مراد باتنة، لاعب الفتح، والفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جده، وزميله المغربي عبدالرازق حمدالله.

الشناوي 
رونالدو

كما ضمت القائمة، النيجيري أوديون إيجالو، لاعب الوحدة السعودي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وزميله البرازيلي اندرسون تالسيكا من النصر السعودي، والإماراتي علي مبخوت، لاعب الجزيرة السعودي، والجزائري رياض محرز، نجم أهلي جده، والكيني ميكيل أولونجا، لاعب الدحيل القطري، والارجنتيني أليخاندرو روميرو، لاعب نادي العين الإماراتي.

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الأهلي ضمن الأفضل في الشرق الأوسط

اختير نادي الأهلي، ضمن قائمة الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادٍ بالشرق الأوسط، وفقا لما أعلنته جلوب سوكر.

الأهلي

وضمت قائمة الأندية "الدخيل القطري، الهلال السعودي، اتحاد جدة السعودي، النصر السعودي، الريان القطري، الشباب السعودي، شباب الأهلي الإماراتي".

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مراحل تصويت جوائز جلوب سوكر

من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من التصويت اليوم 21 نوفمبر وتستمر حتى السابع من ديسمبر، ويمكن خلالها للجماهير التصويت على إجمالي 172 مرشحًا مقسمين إلى 11 فئة رئيسية للجوائز، و60 مرشحًا مقسمين إلى 4 فئات جوائز رقمية، ويمكن للجماهير التصويت من خلال الموقع الإلكتروني.

ويندمج المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات في كل فئة مع القائمة المختصرة للمرشحين النهائيين الذين سينتقلون للجولة الثانية، التي تبدأ يوم 12 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 28 ديسمبر.

وسيتم خلالها إدراج القائمة المختصرة لكل فئة مختارة في الجولة الأولى للجمهور للتصويت على المرشحين النهائيين المفضلين لديهم.

وفي الجولة الثانية والأخيرة، ستشارك لجنة تحكيم جلوب سوكر في حساب النتيجة النهائية، إذ يبلغ تصويت لجنة التحكيم 75% فيما يبلغ تصويت الجمهور 25%.

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منافسات الأهلي على جائزة الأفضل

يتنافس نادي الأهلي، على جائزة أفضل مدرب في العالم 2023، رفقة العديد من الأندية الأوروبية والآسيوية، على رأسها مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني واتحاد جدة والهلال السعوديان، ونادي بنفيكا البرتغالي.

مانشيستر سيتي 

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع الجوائز بدولة الإمارات يوم 19 يناير المقبل.

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سيطرة مصرية على جلوب سوكر

سيطر لاعبي منتخب مصر وأندية الدوري ومدربيه، بشكل استثنائي على ترشيحات جوائز «جلوب سوكر»، إذ تتزين القوائم باللون الأحمر، في وجود الأهلي ولاعبيه ومدربه إلى جانب محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، في الحفل الذي يقام يوم 19 يناير.

الشناوي وصلاح

جوائز جلوب سوكر، توزع في حفل سنوي، تُمنح للعدد من الأسماء التي تميزت بشكل استثنائي في مجال كرة القدم، وستقام نسختها في الـ14، بالمؤتمر الرياضي الدولي بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، في حضور أساطير كرة القدم من القارات العالم، بما في ذلك اللاعبين واللاعبات ومدربي الأندية.

وتتضمن جوائز جلوب سوكر، 14 فئة، تمنح بناءً على تصويت لجنة تحكيم معدة سلفًا من قبل نخبة من المتخصصين في هذا المجال، بينهم صحفيين ومدربين وأساطير كرة القدم، وتعد الجوائز معنوية وتقديرية أكثر من كونها تحمل قيمة مادية ثمينة.

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فئات جوائز جلوب سوكر

- أفضل لاعب في العالم بجائزة جلوب سوكر 2023

- أفضل مدرب في العالم بجائزة جلوب سوكر 2023

- أفضل لاعب وسط في العالم بجائزة جلوب سوكر 2023

- أفضل لاعب في الشرق الأوسط بجائزة جلوب سوكر 2023

- أفضل لاعب بتصويت الجماهير بجائزة جلوب سوكر 2023

- أفضل نادٍ في الشرق الأوسط بجائزة جلوب سوكر 2023

- أفضل نادٍ بجائزة جلوب سوكر 2023.

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فئات جوائز جلوب سوكر وفقًا لأخر نسخة

- أفضل لاعب لدى جماهير «تيك توك».
- أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعبة في العالم.

٤محمد صلاح

-  أفضل نادي كرة قدم للرجال.
- أفضل نادي كرة قدم للسيدات.
- أفضل مدرب وأفضل رئيس نادي في العالم جائزة CNN Off The Pitch.
- أفضل لاعب ناشئ أفضل مدير رياضي.
- أفضل وكيل لاعبين أفضل كشاف نجوم.
- أفضل صفقة انتقال في 2022 أفضل المؤثرين والمبدعين في الإعلام الرقمي والافتراضي.

محمد الشناوي حارس الأهلي رونالدو محرز جائزة الأفضل فى الشرق الأوسط منتخب مصر جلوب سوكر

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