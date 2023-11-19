تعطيل الدراسة بهذه المحافظات| تحذيرات عاجلة: أمطار تصل للسيول.. وتعليمات طارئة للمارة والسائقين

تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الماضية، من جانب الطلاب وأولياء الامور، عن حقيقة تعطيل الدراسة، غد الاثنين، في مصر، بعد أن تم تعطيل الدراسة أمس في محافظة الاسكندرية، بعد الطقس السييء التي شهدته البلاد في الفترة الاخيرة، ولم يكن موقف تعليم الاسكندرية هو الوحيد، حيث تبعته عدة قرارات من محافظات مختلفة نتيجة سوء الطقس.

وزارة التعليم تنفي مسئوليتها عن تعطيل الدراسة

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان سابق لها، أن الوزارة غير مسؤولة عن قرارات تعطيل الدراسة في مصر في حالة سوء الأحوال الجوية والتقلبات المناخية الحادة.

وزير التربية والتعليم

وشددت الوزارة، على أن قرار تعطيل الدراسة يعود إلى المحافظين الخاصين بكل محافظة، وفقا لما تتعرض له كل محافظة من تقلبات جوية وزيادة فرصة سقوط الأمطار، وفق توقعات الأرصاد الجوية.

حقيقة تعطيل الدراسة في القاهرة

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، عن حقيقة تعطيل الدراسة غداً في مدارس القاهرة، سواء تعطيل جزئي أو كلي.

وقال المصدر، إن الدراسة منتظمة غدا بمدارس القاهرة، ولم يصدر أي قرار بالتعطيل من محافظ القاهرة حتى الآن، وكل أجهزة المحافظة تتابع الموقف، وتم نشر المعدات والشفاطات بالمحاور والطرق الرئيسية للتعامل مع الأمطار المتوقعة.

وأضاف المصدر، أنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة والأرصاد الجوية بشكل مستمر حاليا، مع تعرض البلاد لأمطار وتغيير في حالة الطقس، حيث تم نشر المعدات واتخاذ التدابير اللازمة من قبل أجهزة المحافظة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء، بشأن نشر المعدات وتطهير بالوعات الأمطار، ورفع كفاءة مرفق الصرف لتصريف واستيعاب أي مياه الأمطار.

محافظات أكدت تعطيل الدراسة

أعلنت بعض محافظات مصر، عن تعطيل الدراسة غدا الإثنين، حفاظًا على سلامة الطلاب من الطقس السيء في البلاد.

محافظة شمال سيناء

قرر محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تعطيل الدراسة في جميع مدارس المحافظة غدا الإثنين، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

محمد عبد الفضيل شوشة

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، تعطيل الدراسة في جميع مدارس محافظة شمال سيناء، عدا الإدارات والدواوين، وتعلق الانتقالات إلا في حالة الضرورة.

وأكد شوشة استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات، ورفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية، موجها باستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الأمطار ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

محافظة مطروح

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة غدا الأثنين، داخل جميع المدارس والمعاهد الأزهرية، حرصًا على سلامة الطلاب، نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية بموجة طقس متقلب وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

اللواء خالد شعيب

ومن المتوقع أن تشهد محافظة مطروح والسواحل الشمالية غدا، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مصحوبة بنشاط رياح على أغلب الأنحاء، واضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من "3 - 5" أمتار.

ويأتي قرار تعطيل الدراسة، في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

محافظات أعلنت عن استمرار الدراسة

عقب انتشار الشائعات على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتعديل الدراسة في عدد من المحافظات، بدأت تلك المحافظات في إصدار بياناتها تباعا، للتأكيد على استمرار الدراسة.

القليوبية

حسمت محافظة القليوبية، الجدل حول تعطيل الدراسة غدا من عدمها، وذلك عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقالت محافظة القليوبية، في منشورها: «غدا يوم دراسي عادي ولا يوجد أي تعطيل للدراسة».

الأسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن انتظام الدراسة غدًا الإثنين، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، وذلك بناءً على الإفادة الواردة من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أشارت إلى تحسن نسبي في الطقس من صباح الغد.

اللواء محمد الشريف

نفت محافظة الإسكندرية، في بيان رسمي صادر مساء اليوم الأحد، ما تم تداوله من شائعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول تعطيل الدراسة غدًا، مناشدة المواطنين التأكد من مصدر الأخبار قبل نشرها أو نقلها أو تداولها، والتعامل من خلال المصادر الرسمية للمحافظة.

كفر الشيخ

قال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إنه حتى هذه اللحظات لا توجد أي تعليمات بشأن تعطيل الدراسة غدًا بمدارس المحافظة، بسبب التقلبات الجوية، حيث لم يصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أي قرارات بشأن تعليق الدراسة حتى الآن.

وكيل التعليم بكفر الشيخ

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أنه حال صدور أي قرار بتعطيل الدراسة، سيتم الإعلان عنه في الحال حتى يتخذ الطلاب وأولياء الأمور حذرهم.

الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، عن رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والأحياء للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتى تشهدها المحافظة ابتداء من صباح الأحد.

الدكتور طارق رحمى

ولم يتم إصدار بيانات عن ديوان المحافظة بشأن تعليق الدراسة غدا، وسيتم متابعة الموقف في ضوء تحذيرات وبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

خطة طوارئ داخل المدارس لتجنب حوادث الأمطار

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك بعض التعليمات التي يجب الالتزام بها لتجنب أي ضرر نتيجة سقوط الأمطار، وجاءت تلك التعليمات بنحو:

1- يجب عدم ترك الطلاب خارج الفصول أو في فناء المدرسة خلال فترة سقوط الأمطار، حتى لا يحدث لهم أي ضرر.

2- يجب التأكد من فصل التيار الكهربائي في فترة سقوط الأمطار، حتى يتم إعادة تشغيله مرة أخرى بعد الجفاف التام للجدران والأرض.

3- يجب توعية الطلاب بطرق التصرف الصحيحة في فترة سقوط الأمطار لتجنب المخاطر، خاصة في القري والنجوع.

4- التنبيه على الطلاب بشأن خطورة الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع في أثناء فترة سقوط الأمطار وبعدها، ذلك تجنبا لمخاطر الكهرباء.

خريطة سقوط الأمطار فى المحافظات

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس غد الاثنين، حالة من عدم الاستقرار ويصاحبها سقوط أمطار متفاونة الشدة.

وتصل شدة الأمطار إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء، ويكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض فى درجات الحرارة تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.

سيول سيناء

وتوجد فرصة سقوط أمطار متوسطة غزيرة قد تكون رعدية أحيانا على العلمين والضبعة والإسكندرية وشمال البحيرة وكفر الشيخ.

وتمتد الأمطار مساء غدا، إلى شمال الدقهلية ودمياط وبورسعيد، وأمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على السلوم وأجزاء من مطروح وجنوب محافظتى البحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية.

أمطار مطروح

وتمتد الأمطار مساء غدا، إلى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس، وتكون الأمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد وسيناء وشمال البحر الأحمر، واضطراب فى حركة الملاحة البحرية.