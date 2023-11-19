عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تعطيل الدراسة بهذه المحافظات| تحذيرات عاجلة: أمطار تصل للسيول.. وتعليمات طارئة للمارة والسائقين

طقس سيء وتعطيل الدراسة
طقس سيء وتعطيل الدراسة ببعض المحافظات

تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الماضية، من جانب الطلاب وأولياء الامور، عن حقيقة تعطيل الدراسة، غد الاثنين، في مصر، بعد أن تم تعطيل الدراسة أمس في محافظة الاسكندرية، بعد الطقس السييء التي شهدته البلاد في الفترة الاخيرة، ولم يكن موقف تعليم الاسكندرية هو الوحيد، حيث تبعته عدة قرارات من محافظات مختلفة نتيجة سوء الطقس.

txt

اتطلقت امبارح وجالها عريس النهاردة| تفاصيل عرض زواج لـ هنا الزاهد.. شاهد

txt

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة| هل مات أم وقع في الأسر ؟.. هذا ما قالته أمه

وزارة التعليم تنفي مسئوليتها عن تعطيل الدراسة

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان سابق لها، أن الوزارة غير مسؤولة عن قرارات تعطيل الدراسة في مصر في حالة سوء الأحوال الجوية والتقلبات المناخية الحادة.

وزير التربية والتعليم 

وشددت الوزارة، على أن قرار تعطيل الدراسة يعود إلى المحافظين الخاصين بكل محافظة، وفقا لما تتعرض له كل محافظة من تقلبات جوية وزيادة فرصة سقوط الأمطار، وفق توقعات الأرصاد الجوية.

txt

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

txt

مصر كلها عايزة مابولولو| الاتحاد السكندري يكشف وجهة هداف الدوري.. وهذا سعره النهائي

حقيقة تعطيل الدراسة في القاهرة

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، عن حقيقة تعطيل الدراسة غداً في مدارس القاهرة، سواء تعطيل جزئي أو كلي.

وقال المصدر، إن الدراسة منتظمة غدا بمدارس القاهرة، ولم يصدر أي قرار بالتعطيل من محافظ القاهرة حتى الآن، وكل أجهزة المحافظة تتابع الموقف، وتم نشر المعدات والشفاطات بالمحاور والطرق الرئيسية للتعامل مع الأمطار المتوقعة.

وأضاف المصدر، أنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة والأرصاد الجوية بشكل مستمر حاليا، مع تعرض البلاد لأمطار وتغيير في حالة الطقس، حيث تم نشر المعدات واتخاذ التدابير اللازمة من قبل أجهزة المحافظة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء، بشأن نشر المعدات وتطهير بالوعات الأمطار، ورفع كفاءة مرفق الصرف لتصريف واستيعاب أي مياه الأمطار.

txt

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية .. وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

txt

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

محافظات أكدت تعطيل الدراسة

أعلنت بعض محافظات مصر، عن تعطيل الدراسة غدا الإثنين، حفاظًا على سلامة الطلاب من الطقس السيء في البلاد.

محافظة شمال سيناء

قرر محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تعطيل الدراسة في جميع مدارس المحافظة غدا الإثنين، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

محمد عبد الفضيل شوشة

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، تعطيل الدراسة في جميع مدارس محافظة شمال سيناء، عدا الإدارات والدواوين، وتعلق الانتقالات إلا في حالة الضرورة.

وأكد شوشة استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات، ورفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية، موجها باستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الأمطار ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

محافظة مطروح

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة غدا الأثنين، داخل جميع المدارس والمعاهد الأزهرية، حرصًا على سلامة الطلاب، نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية بموجة طقس متقلب وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

اللواء خالد شعيب

ومن المتوقع أن تشهد محافظة مطروح والسواحل الشمالية غدا، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مصحوبة بنشاط رياح على أغلب الأنحاء، واضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من "3 - 5" أمتار.

ويأتي قرار تعطيل الدراسة، في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

txt

أسعار السكر اليوم| إجراء حكومي لحل الأزمة.. و27 جنيهًا للكيلو بهذه المنافذ

txt

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

محافظات أعلنت عن استمرار الدراسة

عقب انتشار الشائعات على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتعديل الدراسة في عدد من المحافظات، بدأت تلك المحافظات في إصدار بياناتها تباعا، للتأكيد على استمرار الدراسة.

القليوبية

حسمت محافظة القليوبية، الجدل حول تعطيل الدراسة غدا من عدمها، وذلك عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقالت محافظة القليوبية، في منشورها: «غدا يوم دراسي عادي ولا يوجد أي تعطيل للدراسة».

الأسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن انتظام الدراسة غدًا الإثنين، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، وذلك بناءً على الإفادة الواردة من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أشارت إلى تحسن نسبي في الطقس من صباح الغد.

اللواء محمد الشريف

نفت محافظة الإسكندرية، في بيان رسمي صادر مساء اليوم الأحد، ما تم تداوله من شائعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول تعطيل الدراسة غدًا، مناشدة المواطنين التأكد من مصدر الأخبار قبل نشرها أو نقلها أو تداولها، والتعامل من خلال المصادر الرسمية للمحافظة.

كفر الشيخ

قال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إنه حتى هذه اللحظات لا توجد أي تعليمات بشأن تعطيل الدراسة غدًا بمدارس المحافظة، بسبب التقلبات الجوية، حيث لم يصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أي قرارات بشأن تعليق الدراسة حتى الآن.

وكيل التعليم بكفر الشيخ

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أنه حال صدور أي قرار بتعطيل الدراسة، سيتم الإعلان عنه في الحال حتى يتخذ الطلاب وأولياء الأمور حذرهم.

الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، عن رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والأحياء للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتى تشهدها المحافظة ابتداء من صباح الأحد.

الدكتور طارق رحمى

ولم يتم إصدار بيانات عن ديوان المحافظة بشأن تعليق الدراسة غدا، وسيتم متابعة الموقف في ضوء تحذيرات وبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

txt

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

txt

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

خطة طوارئ داخل المدارس لتجنب حوادث الأمطار

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك بعض التعليمات التي يجب الالتزام بها لتجنب أي ضرر نتيجة سقوط الأمطار، وجاءت تلك التعليمات بنحو:

1- يجب عدم ترك الطلاب خارج الفصول أو في فناء المدرسة خلال فترة سقوط الأمطار، حتى لا يحدث لهم أي ضرر.

2-  يجب التأكد من فصل التيار الكهربائي في فترة سقوط الأمطار، حتى يتم إعادة تشغيله مرة أخرى بعد الجفاف التام للجدران والأرض.

3- يجب توعية الطلاب بطرق التصرف الصحيحة في فترة سقوط الأمطار لتجنب المخاطر، خاصة في القري والنجوع.

4- التنبيه على الطلاب بشأن خطورة الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع في أثناء فترة سقوط الأمطار وبعدها، ذلك تجنبا لمخاطر الكهرباء.

txt

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

txt

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

خريطة سقوط الأمطار فى المحافظات

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس غد الاثنين، حالة من عدم الاستقرار ويصاحبها سقوط أمطار متفاونة الشدة.

وتصل شدة الأمطار إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء، ويكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض فى درجات الحرارة تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.

سيول سيناء

وتوجد فرصة سقوط أمطار متوسطة غزيرة قد تكون رعدية أحيانا على العلمين والضبعة والإسكندرية وشمال البحيرة وكفر الشيخ.
وتمتد الأمطار مساء غدا، إلى شمال الدقهلية ودمياط وبورسعيد، وأمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على السلوم وأجزاء من مطروح وجنوب محافظتى البحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية.

أمطار مطروح

وتمتد الأمطار مساء غدا، إلى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس، وتكون الأمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد وسيناء وشمال البحر الأحمر، واضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

تعطيل الدراسة الاحوال الجوية تعطيل الدراسة في القاهرة توقعات الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثلاثة لاعبين..مفاجأة مدوية عن الصفقة المنتظرة للأهلي

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

عاجل| تصرف مفاجئ من جمهور ليبيريا تجاه محمد صلاح بمباراة سيراليون.. والحكم يوقفها

موديست يطلب مليون و400 ألف دولار لفسخ عقده مع الأهلي

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

أخبار مبهجة من الحكومة.. مصر تودع أزمة الدولار والسكر والسجائر ولطمة للمتلاعبين

مصادر: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. وقرار حاسم من «الفرعون»

سقوط الأمطار| درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من الغد وحتى السبت

ترشيحاتنا

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

تعليق ناري من عمرو أديب على تطورات الأوضاع في قطاع غزة

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

6.3 مليار دولار.. كيف تضاعف القاهرة من حجم التجارة مع القارة الإفريقية

الإفتاء: الشريعة اعتبرت التعدي على الحقوق المالية من أكبر الكبائر

سوزوكي SX4 موديل 2016 "أوتوماتيك" .. كم سعرها ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعطيل الدراسة بهذه المحافظات| تحذيرات عاجلة: أمطار تصل للسيول.. وتعليمات طارئة للمارة والسائقين

عمل لحمة العجل بصلصة الفطر

بحي البساتين.. تفاصيل مثيرة عن ثاني أقدم مقبرة لليهود في العالم

مشروب سحري يقضي على نزلات البرد| تعرف عليه

فيديو

قيمته 500 مليون دولار.. أكبر يخت شراعي في العالم يتجه لجيف بيزوس

ثروة بالمليارات في الأراضي الفلسطينية.. هل تسعى إسرائيل للسيطرة عليها بدعم أمريكي؟

اختطاف سفينة إسرائيلية.. الاحتلال يعترف وأصابع الاتهام تشير لهؤلاء

محاسب بالشركة وضع الخطة .. تفاصيل السطو على سيارة الجيزة وسرقة مليون جنيه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ