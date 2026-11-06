السفير الليبي يدين استهداف قوات حرس الحدود المصرية

أدان السفير عبد المطلب إدريس ثابت، مندوب دولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية والقائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة، بأشد العبارات، حادث الاعتداء المسلح الذي استهدف قوات حرس الحدود المصرية بالمنطقة الجنوبية، وأسفر عن استشهاد ضابطين أثناء أداء واجبهما الوطني.

وأعرب السفير الليبي عن بالغ أسفه واستنكاره لهذا الاعتداء، مقدماً خالص التعازي وعظيم المواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً، والقوات المسلحة المصرية، وأسرتي الشهيدين، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

قوات حرس الحدود المصرية

وأكد ثابت تضامن دولة ليبيا الكامل مع مصر في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، ودعمها في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حدودها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

وشدد على أن أمن مصر واستقرارها يمثلان جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار الأمة العربية، وأن مساندة مصر في مواجهة مثل هذه الاعتداءات واجب تفرضه روابط الأخوة والمصير المشترك بين الدول العربية.

واختتم السفير الليبي تصريحه بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها، ويرحم شهداءها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.