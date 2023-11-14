معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

تستعد لجنة التخطيط بـ النادي الأهلي لفتح ملف التجديد لظهير الفريق التونسي علي معلول في ظل نهاية عقد اللاعب الفريق نهاية الموسم الجاري، إلا أن هناك عوائق تتعلق بإتمام التجديد، أهمها رغبة الأهلي بالتجديد لـ معلول لمدة موسم واحد، بينما يصر اللاعب ووكيله على أن يكون التعاقد موسمين على الأقل.

معلول يخير الأهلي بين التجديد موسمين أو الرحيل

كشف الإعلامى سيف زاهر، عن الخلاف بين مسؤولى النادى الأهلى والتونسى علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

علي معلول

وقال سيف زاهر، خلال برنامج «ملعب أون تايم»، الذى يقدمه عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «الخلاف حاليًا بين مسؤولى الأهلى وعلي معلول، أن الأهلى يرغب فى تجديد عقد اللاعب لمدة موسم واحد فقط، بينما يرغب معلول فى تجديد عقده لمدة موسمين».

أسرع دليفري في مصر

وتابع: «معلول طلب من وكيل أعماله تأجيل حسم العروض لما بعد كأس العالم للأندية»، مضيفا: «اللاعب يمتلك عرضين للرحيل عن الأهلى فى يناير، وينوي معلول مطالبة مسؤولى الأهلى الرحيل وديًا، ما لم تكن هناك نية لاستمراره لمدة موسمين».

هل يطيح لاعبا الزمالك وبيراميدز بـ«معلول»؟

بدأت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، مناقشة ملف التجديد للدولي التونسي، خاصة أن النادي الأهلي لديه تقدير كبير لـ«معلول»، ويرغب في تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

ظهير أيسر الأهلي

وشكلَّت أزمة الدولار في النادي مع كبر سن الظهير التونسي، عائقا أمام الأهلي، خاصة أن اللاعب ضمن الفئة الأولى في الفريق، إضافة إلى احتياج الفريق للتعاقد مع محمد حمدي ظهير بيراميدز وأحمد فتوح لاعب الزمالك.

جلسة لحسم مصير تجديد معلول

من المنتظر أن يعقد مسؤولو الأهلي خلال الفترة المقبلة، جلسة مع علي معلول ووكيله لحسم مصيره النهائي من تجديد العقد، أو رحيل اللاعب، الذي يمتلك العديد من العروض الخليجية.

التونسي علي معلول

وينتهي عقد أسرع دليفري في مصر، مع الأهلي نهاية الموسم الجاري بشكل رسمي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ مجانًا في يناير المقبل.

هل يلحق علي معلول بالمونديال؟

كشف ‏الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إجراء ‏علي معلول ظهير أيسر الفريق، أشعة خلال الساعات الماضية، ‏كشفت عن تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية.‏

وبدأ الدولي التونسي، جلسة علاج طبيعي في ‏الجيم، ضمن البرنامج العلاجي الذي ‏يخضع له لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.‏

5 شواهد تؤكد نية الأهلي في عدم التجديد لـ معلول

كشقت تقارير صحفية، عن وجود شواهد تؤكد نية الأهلي في عدم تجديد تعاقد معلول، وأهمها

ـ غيابه عن المشاركة

يغيب علي معلول عن المشاركة بصفة مستمرة في الفترة الأخيرة، فبعيدًا عن إصابته العضلية التي أبعدته عن الفريق في المباراتين الماضيتين، إلا أن السويسري مارسيل كولر، بدأ فكرة إراحته خاصة أنه يعاني بدنيًا.

معلول

ـ كبر سنه

بلغ علي معلول من العمر 33عامًا، حيث يتم عامه الـ34 في يناير المقبل، الأمر الذي يضطر إدارة النادي الأهلي لعدم فكرة تجديد تعاقده مع تقدمه في العمر، والبحث عن ظهير أيسر جديد، ليكون بديلًا لكريم الدبيس.

كريم الدبيس

ـ الاعتماد علي كريم الدبيس

بدأ السويسري مارسيل كولر، الاعتماد بشكلٍ أساسي على كريم الدبيس في الجبهة اليسرى، والذي يؤدي بشكل جيد، ليكون جاهزًا في هذا المركز بدلًا من الظهير الملقب بـ«أسرع دليفري»، الذي شغل مكانًا كبيرًا في قلوب جماهير الأهلي.

ـ راتب معلول العالي

يعد راتب علي معلول العالي، واحدًا من العوائق التي تضطر إدارة النادي الأهلي لفكرة عدم تجديد عقد اللاعب، خاصة أن تجديده يعني زيادة الراتب عن الذي يحصل عليه حاليًا، وهو ما يقرب من مليون و500 ألف دولار في الموسم، ليكون من الفئة الأولى بالفريق.

ـ عدم فتح ملف التجديد معه

لم يفاتح مجلس إدارة النادي الأهلي أو لجنة التخطيط، علي معلول بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم، وهو ما يشير بقوة لفكرة ترحيب الإدارة برحيله في ظل امتلاكه أكثر من عرض من أندية الخليج، مع الترحيب بالعودة بعد الاعتزال للعمل الإداري في النادي، تكليلًا لمسيرته الناجحة.