اللعيبة زعلانة| نجم الأهلي يكشف سبب انزعاج نجوم الفريق من كولر.. تفاصيل

عقب تولي مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لجأ إلى عمل تدوير بين اللاعبين، بهدف تجهيز الجميع ورفع معدل الأداء البدني، إلا أن ما حدث جاء بنتيجة عكسية لدى بعض اللاعبين، لتبدأ موجة جديدة من الغضب المكتوم تجاه المدرب، انعكس على الأداء في المباريات الأخيرة.

انزعاج لاعبي الاهلي من تغير اسلوب كولر

أكد رضا شحاتة، لاعب الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، تغير أسلوبه مع الفريق عن الموسم الماضي، مُشيرًا إلى أن هناك لاعبين أصبحوا منزعجين من قراراته.

رضا شحاتة

وقال رضا شحاتة في تصريحات عبر برنامج إذاعي: "أتوقع أن كولر سيُجري تغييرات في المباراة القادمة أمام سيراميكا كليوباترا، لكن ما آخذه على المدرب السويسري هو أنه تغير عن الموسم الماضي، فيما يتعلق بمسألة عمل تدوير بين اللاعبين".

تحذير لمدرب الأهلي من تفاقم الأزمات

أضاف هداف الاهلي السابق: "يجب على المدرب أن يعرف كيف يقوم بعملية التدوير للنجوم في الفريق، لأنني أصبحت ألاحظ أن هناك لاعبين كثيرين يخرجون من الملعب وهم منزعجون من القرار".

كولر

وتابع: "على كولر أن يأخذ حذره من تلك الأمور الصغيرة حتى لا تتفاقم وتؤثر على الفريق، خاصة أن النتائج الأخيرة توضح حالة الغضب لدى اللاعبين".

على محمد هاني أن يشعر بخطورة الأسد

وقال شحاتة: "أكرم توفيق إضافة قوية للأهلي، عندما يتعرض لإصابة يعود بنفس القوة، لأنه لا يُفرق بين التدريبات والمباريات، ومن المهم أن يشعر محمد هاني بأن هناك منافساً له على نفس المركز، وأتوقع أن الثنائي سيُمثل إضافة قوية للفريق".

محمد هاني

الأسد أكرم توفيق

وأضاف: "كولر سيستعين بأحدهما على حسب سير المباريات، لو أراد أن يلعب بشكل دفاعي سيدفع بـ أكرم توفيق، ولو أراد اللعب بطريقة هجومية سيشارك محمد هاني، وأكرم توفيق لديه ميزة بأنه يُجيد في مركز الوسط أيضًا وعنده مرونة".

الأهلي يحتاج لاعب رقم 9 وليس موديست

وعن رأيه في مهاجم الأهلي الجديد أنتوني موديست، قال: "لا أعرف ماذا كان يفعل في الفترة الماضية، ليس موديست هو المهاجم الذي ننتظره من 3 سنوات للأهلي".

موديست

وأضاف: "محمد شريف لعب في هذا المركز فترة، وكهربا أيضًا، لكن مهاجم بمواصفات رقم 9 ليس موديست هو الذي ننتظره أن يخوض مع المارد الأحمر كل البطولات".

الخطيب غاضب وخصومات بالجملة للاعبين

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة، جلسة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، فى حضور خالد بيبو، مدير الكرة، استمع منه للأسباب التى أدت إلى ظهور الفريق بهذا الشكل وتراجع النتائج وهبوط المستوى الفني والبدني، بعيدا عن وداع البطولتين وخسارة لقبين.

الخطيب وكولر

وكشف مصدر مسئول بالأهلي، عن تأكيد الخطيب للمدير الفني بعدم قبول استمرار الوضع الحالى بأى شكل، خاصة أن الفريق فقد بطولتين مع بداية الموسم، أولاهما السوبر الإفريقى، وكان المبرر وقتها عدم الجاهزية الفنية والبدنية، والثانية لقب بطولة الدورى الإفريقى.

الخطيب واللاعبين

وأوضح المصدر، أن الخطيب اعتمد قرار توقيع عقوبة مالية على اللاعبين المشاركين فى لقاء صن داونز بواقع 100 ألف جنيه خصما من مستحقاتهم، بناء على الاتفاق الذى جرى مع لجنة التخطيط لكرة القدم بعد وداع البطولة الإفريقية.