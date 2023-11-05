رمضان صبحي والزمالك| العفيجي على أبواب الأبيض .. وإجراء من بيراميدز يقلب الطاولة

عاد اسم لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي رمضان صبحي، إلى التردد من جديد على طاولة نادي الزمالك، من أجل إمكانية التعاقد معه، ورغم قرار مسئولو نادي بيراميدز، تأجيل ملف التجديد مع لرمضان صبحي، حتى نهاية الموسم الحالي، لاسيما أن اللاعب عقده ما زال ممتدا مع الفريق لنهاية الموسم المقبل، إلا أن تحركات الإدارة بدأت لتحصين اللاعب.

الزمالك عينه على رمضان صبحي

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، في تصريحات تليفزيونية، عن أمله في التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب بيراميدز الحالي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

صورة بالفوتوشوب من جماهير الزمالك

وأكد مسئولوا بيراميدز، في وقت سابق، في تصريحات رسمية، أنه لن يتم الوقوف أمام رمضان صبحي بشأن الرحيل حال تلقيه عرضًا يليق باسم اللاعب وطموحات النادي من عائد بيعه، إلا أن ما حدث عكس ذلك.

هل يمتلك الزمالك سعر رمضان صبحي

كشف إكرامي الشحات، حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، ووالد زوجة رمضان صبحي، عن حقيقة اقتراب رمضان صبحي نجم بيراميدز، إلى نادي الزمالك.

إكرامي الشحات

وقال إكرامي عبر قناة إم بي سي مصر: "السؤال الأدق هل الزمالك قادر على شراء رمضان صبحي؟ أشك، لأن بيراميدز يحدد سعره بالدولار، والزمالك يعاني من مشاكل مادية كبيرة إذا توافرت السيولة، فالرأي والقرار لرمضان صبحي، لكن بالنسبة لي (لا)، القرار يخص اللاعب".

العفيجي

وعن حاجة اللاعب الى نادي الزمالك، قال إكرامي: "رمضان يحتاج النادي الأهلي، وإن شاء الله ربنا يكرمه".

بيراميدز يستخدم الإغراءات المادية لابعاد العفيجي عن الزمالك

كشفت تقارير من داخل نادي بيراميدز أن إدارة النادي تسعى مبكرا للتحرك من أجل تعديل عقد اللاعب رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وتدرس إدارة بيراميدز زيادة عقد رمضان صبحي وتعديله من أجل حثه على البقاء والاستمرار بين صفوف الفريق، خاصة أن اللاعب سبق وطلب من إدارة ناديه زيادة في عقده من أجل تجديده، والذي ينتهي بنهاية موسم 2025.

تعاقد صبحي مع بيراميدز

وتسعى ادارة بيراميدز للابقاء على اللاعب وعدم تواجد أى أمور أخرى تشتت ذهنه في ظل أنه من الأعمدة الأساسية للفريق.

اتفاق بين إدارة بيراميدز ورمضان صبحي على تعديل عقده

أكدت إدارة بيراميدز، انه سيتم زيادة عقد رمضان صبحي مع الفريق، كونه من القوام الأساسي والتأكيد على وجود توافق بين الطرفين، منعا لرحيله عن الفريق خلال المرحلة المقبلة.

رمضان في بيراميدز

جاء قرار بيراميدز، في ظل منافسته في أكثر من بطولة محلية وقارية، منها دوري أبطال أفريقيا لأول مرة، وهو ما يستلزم تواجد مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات للمنافسة.

رمضان في المشاركات الافريقية

ويتقاضى رمضان صبحي في بيراميدز، ما يقارب الـ40 مليون جنيه في الموسم، بعدما انضم لصفوف الفريق السماوي في سبتمبر 2020 قادما من هيدرسفيلد الإنجليزي.

شروط بيراميدز للتخلي عن رمضان صبحي للزمالك

أكد مصدر داخل نادي بيراميدز، أن الإدارة وضعت شرطين أساسيين للتخلي عن رمضان صبحي للزمالك، في ظل سعي الزمالك للتفاوض المستمر مع اللاعب، ووجود تلميحات إعلامية بتوقيع اللاعب للزمالك بالفعل.

رمضان صبحي

وأضاف المصدر: «شرطي بيراميدز للموافقة على انتقال رمضان صبحي للزمالك، إتمام النادي التعاقد مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي، والحصول على 3 ملايين و500 ألف دولار»، مشددا على أنه حتى الآن لم يحدث تواصل رسمي من نادي الزمالك مع إدارة بيراميدز، بشأن شراء اللاعب، وهذا أمر طبيعي في ظل مساعي النادي الأبيض لإنهاء أزمة القيد أولا، قبل الدخول في مفاوضات للتعاقد مع لاعبين جدد.