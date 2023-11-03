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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اللواء الإسرائيلي جفعاتي الأقوى عالميا| جنوده سقطوا كالفئران في مصيدة المقاومة.. وهذا عدد قتلاهم

صدى البلد

يوما بعد آخر، ومع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى المراحل الأشد ضراوةً وقسوة، واتساع رقعة أضرارها، بدأت إسرائيل تتحدث عن الخسائر البشرية والعسكرية، ليصل إلى 23 عسكريا منذ أحداث 7 أكتوبر، خاصة في لواء جيفعاتي، وهو أحد أقدم الأفرع في جيش الاحتلال.

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مقتل 4 جنود اسرائيليين

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 4 من جنوده في العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة أمس الخميس، ونشر أسماؤهم اليوم الجمعة.

مقتل 4 جنود إسرائيليين 

وبمقتل هؤلاء الجنود الأربعة، يرتفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين خلال الهجوم على غزة إلى 23 قتيلا، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية. 

وكشفت القناة 13 العبرية في وقت سابق عن كيفية مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة من أفراد لواء جفعاتي، أمس خلال مواجهات في قطاع غزة.

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تضارب أعداد القتلى في إحصائيات

عقب إعلان جيش الاحتلال وصول قتلاه إلى 23، إلا أنه سبق وأعلن أن العدد تخطى المئات، وتحديدا 330 من قوات الجيش.

جنود الاحتلال 

سبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، مقتل 16 جنديا في المعارك الدائرة في قطاع غزة في الوقت الذي وسع من نطاق عمليته البرية.

الحرب على غزة

ونقلت وكالات أنباء فرنسية، عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله، إن 15 جنديا قتلوا في العملية العسكرية في قطاع غزة منذ الثلاثاء، وفي وقت لاحق، تم الإعلان عن قتيل آخر في معارك غزة يخدم في الكتيبة 749، كما أصيب جندي بجروح خطيرة.

جنود إسرائيليين 

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم، مقتل 12 من جنوده في هجوم على قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي إلى 330 جنديا، بحسب إحصائيات الجيش الإسرائيلي.

جبش الاحتلال

وأظهر الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى في صفوفه ما بين ضباط وجنود بلغ 330 قتيلا، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

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ما هو لواء جيفعاتي؟

لواء جيفاتي، هو أحد ألوية المشاة في جيش الاحتلال الإسرائيلي الموجودة تحت قيادة المنطقة الجنوبية، حيث تم تأسيسه في ديسمبر 1947 ووضع تحت قيادة شمعون أفيدان.

كان المنفذ الرئيسي لعملية بارا وشارك في عملية يوآڤ (15-22 أكتوبر 1948)، وكان دوره هو الاستيلاء على مناطق هوليكات كوكبة والمفترق الذي يحمل اليوم اسمه (مفترق جيفعاتي). 

وتم حل لواء جيفعاتي عام 1956 لكن أعيد تشكيله في عام 1983 وما زال قائما حتى اليوم، ومنذ عام 1999 يعمل تحت القيادة الجنوبية.

يرتدي جنود لواء جيفعاتي قبعات بنفسجية، رمز اللواء الثعلب، نسبة إلى شوعلي شمشون (أي ثعلب شمشون) وهي وحدة شاركت في الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948.

وفي عام 2006، تم تقسيم  لواء جيفعاتي إلى ثلاث كتائب: شاكيد، تسابر وروتيم، إضافة إلى وحدات الاستطلاع، الهندسة، والوحدات الأخرى المرتبطة بها.

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خسائر إسرائيل البشرية حتى الآن

1400.. هو عدد الأشخاص الذين قتلوا في إسرائيل.
330.. هو عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر.
5431.. هو عدد المصابين الإسرائيليين.
250.. ألف هو عدد النازحين الإسرائيليين.
240.. هو عدد الجنود والمدنيين المحتجزين لدى حركة حماس.
4.. هو عدد المحتجزين الذين تم الإفراج عنهم.

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