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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

صدى البلد

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أمر بدعم الفلسطينيين، في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وذكرت الصحيفة أن هذا التقرير جاء وفقا لوكالة الاستخبارات في الدولة الجارة، كوريا الجنوبية.

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مساعدات كورية شمالية لـ حماس

قالت مخابرات كوريا الجنوبية، إن كيم جونج أون ربما يفكر أيضا في بيع أسلحة إلى مجموعات مسلحة في الشرق الأوسط.

الزعيم الكوري

جاء نشر هذه المعلومات على لسان مشرعين في كوريا الجنوبية، بعد أن تلقوا إحاطة بهذا الشأن من ممثلي وكالة الاستخبارات.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن، يو سانج بيوم، سكرتير جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية، قوله إن بلاده حصلت على مؤشرات على أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أمر بالبحث عن سبل لتقديم دعم شامل للفلسطينيين.

صواريخ القسام

وأضاف المسؤول الكوري: "بما أن كوريا الشمالية لديها تاريخ في تصدير الأسلحة المضادة للدبابات وقاذفات الصواريخ إلى حماس وحزب الله، في الماضي، فإننا نعتقد أن هناك إمكانية لبيع الأسلحة إلى الجماعات المسلحة ودول العالم الثالث".

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كوريا الشمالية تنفي بيع قاذفات صواريخ لـ حماس

كانت كوريا الشمالية، قد باعت الى حركة حماس، قاذفات صواريخ مضادة للدبابات في الماضي، وثمة احتمالات بأنها قد تحاول تصدير أسلحة أكثر وسط الحرب في غزة التي دخلت يومها السادس والعشرين، طبقا لهؤلاء المسؤولين.

قاذفة صواريخ 

وكان جيش كوريا الجنوبية، قال إنه اعتمادا على الصور والفيديوهات المنشورة لهجوم حركة حماس المباغت وغير المسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر، فإن الحركة استخدمت أسلحة كورية شمالية متعددة.

ورغم الاتهامات الواضحة، لكن كوريا الشمالية نفت تلك المزاعم وقالت إنها "أخبار كاذبة".

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كوريا الشمالية: أمريكا تتواطأ مع اسرائيل لذبح الفلسطينيين

وكانت كوريا الشمالية اتهمت دولة الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، قائلة إنها ارتكبت علنًا جريمة حرب تحت رعاية سافرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

المستشفى المعمداني

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لذبح الفلسطينيين دون أي قلق.

مجازر الاحتلال

وأضافت متحدث الخارجية الكورية الشمالية في بيان لها، أن تزويد إسرائيل بالأسلحة والدعم العسكري الأمريكي بما في ذلك نشر حاملات الطائرات في الشرق الأوسط، يظهر أن واشنطن شريك تواطأ في الإبادة الجماعية الإسرائيلية وشجعها.

تدمير غزة

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن سياسات واشنطن، بما في ذلك دعمها لإسرائيل والمعايير المزدوجة، تدفع الوضع في الشرق الأوسط إلى "حافة حرب شاملة".

شهداء 

واتهمت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة بالوقوف وراء الحرب الحالية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، وحمّلتها المسؤولية الكاملة عن الحرب التي وصفتها بالمأساة.

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الموقف الرسمي الكوري الشمالي

قالت كوريا الشمالية، بعد أيام من اندلاع الحرب، إن إسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية اندلاع القتال وسقوط الضحايا.

واعتبرت أن الولايات المتحدة شريكة في "الإبادة الجماعية الإسرائيلية لسكان قطاع غزة"، نافية استخدام أسلحة لها في هجوم حماس، وقالت إن التقارير بهذا الشأن "محاولة من واشنطن لتحويل اللوم في الصراع عنها إلى دولة ثالثة"، مشددة على أن المخرج لحل الصراع هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

فيتو أمريكي 

وأشار إلى أن أمريكا استخدمت حق النقض "الفيتو" بغطرسة ضد قرار مجلس الأمن الدولي، بشأن السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لمجرد عدم ذكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وهذا يكشف عن نية أمريكا بأنه يكفي أن تنفذ إسرائيل سياستها في الشرق الأوسط بأمان، سواء مات الآلاف من الفلسطينيين أم لا.

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