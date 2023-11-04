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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الخذلان الأكبر| هذه الدول العربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

صدى البلد

توج ميسي بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، ليواصل الابتعاد عن أقرب ملاحقيه كريستيانو رونالدو بفارق ثلاث جوائز، وجاء صلاح في المركز الـ 11، نتيجة عدم تصويت أي من الصحفيين المصوتين في سباق الكرة الذهبية محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول في المركز الاول، ومن بينهم مصر.

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ميسي يفوز بالكرة الذهبية وهالاند ومبابي في الوصافة

كشفت المجلة الفرنسية "فرانس فوتبول" عن ترتيب اللاعبين بالنقاط في جائزة الكرة الذهبية "البالون دور"، والتي حققها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ميسي

وتوج ميسي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023، بعدما تفوق على الثنائي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، حيث يفوز بالجائزة اللاعب الذي يحصل على أعلى عدد من النقاط في التصويت، الذي يشارك فيه 100 صحفي يمثلون أعلى 100 دولة في تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا".

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مصر تخذل ابنها في تصويت الكرة الذهبية

اختارت الصحفية المصرية إيناس مظهر، محمد صلاح في المركز الثالث، بـ3 نقاط، ضمن اختياراتها لأفضل لاعب في العالم، في تصويت الفرانس فوتبول.

محمد صلاح

وجاءت اختيارات إيناس مظهر كالتالي:
ليونيل ميسي، إيرلينج هالاند، محمد صلاح، كيليان مبابي، كيفن دي بروين.

لاعب ليفربول

وقامت 8 دول فقط بوضع اسم صلاح ضمن الـ5 اختيارات في تصويت جائزة الكرة الذهبية، منها 6 دول عربية، ودولة من إفريقيا ودولة من أمريكا الجنوبية.
وحصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، على 13 نقطة فقط في المركز الـ11 في جائزة الكرة الذهبية.

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نسبة المصوتين لـ فخر العرب

وقع اختيار كابتن منتخب مصر محمد صلاح، في المركز 11 بمثابة كارثة حقيقية، خاصة أنه الترتيب الأسوأ في الترشح للجائزة منذ بداية مسيرته الاحترافية.

صلاح

 وجاءت اختيارات المصوتين لصلاح كالتالي:
- أعطى عبدالله عاشور، من البحرين، صوته لمحمد صلاح في المركز الخامس بنقطة واحدة، في اختياراته بالكرة الذهبية، خلف كل من إيرلينج هالاند، كيليان مبابي، ليونيل ميسي وفينيسيوس جونيور.
- سامي عبد الإمام من العراق، نقطة واحدة في المركز الخامس، خلف كل من ليونيل ميسي، كيليان مبابي، إيرلينج هالاند وجود بيلينجهام.
- حسام بركات من الأردن، المركز الثالث بـ3 نقاط، خلف الثنائي إيرلينج هالاند وكيليان مبابي.
- اختار محمد عراقي من فلسطين، لاعب ليفربول في المركز الخامس بنقطة واحدة، خلف كل من ليونيل ميسي، إيرلينج هالاند، كيليان مبابي وكيفين دي بروين.

- اختار ماجد الخليفي، من قطر، النجم المصري في المركز الرابع بنقطتين، خلف كل من ليونيل ميسي، إيرلينج هالاند وكيليان مبابي.

- صوت روبن داريو دا روزا، من باراجواي، لمحمد صلاح في اختياراته بالبالون دور، في المركز الخامس بنقطة واحدة، خلف كل من ليونيل ميسي، كيليان مبابي، إيرلينج هالاند وفينيسيوس جونيور.

- جاء صلاح في المركز الخامس بنقطة واحدة، في اختيارات ماثيو كابامبا من زامبيا، خلف كل من ليونيل ميسي، إيرلينج هالاند، كيليان مبابي وفيكتور أوسيمين.

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3 أصوات عربية تنصر هالاند على ميسي

لعبت الأصوات العربية، دورا مهما في حسم هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2023، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

هالاند

وحصد ليونيل ميسي 462 نقطة مقابل 357 نقطة لإيرلينج هالاند"، ومنحت 3 دول عربية، أصواتها لصالح هالاند، وهي الجزائر والبحرين والأردن، في المقابل، وقفت 10 أصوات عربية في صف ميسي، وهي السعودية ومصر والإمارات والعراق ولبنان والمغرب وعمان وفلسطين وقطر وتونس.

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صلاح يعيش آخر أيامه مع ليفربول

أكد جابي أجبونلاهور لاعب منتخب إنجلترا وأستون فيلا السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول يعيش آخر أيامه مع فريقه، وأن فراق الطرفين في الصيف المقبل بات أمراً "لا مفر" منه.

جابي أجبونلاهور

وقال أجبونلاهور لموقع "فوتبول إنسايدر" يوم الخميس: محمد صلاح سيخرج في الصيف المقبل، أنا متأكد من هذا تماماً، مدربه يورجن كلوب لن يكون راضياً عن ذلك القرار، لكن الرحيل بات أمراً حتمياً.

وأضاف: "عندما يحل الصيف المقبل سيتبقى له عام واحد في عقده، وليفربول يملك الوقت الكافي لإيجاد بديل يكون أصغر عمراً من النجم المصري، كلوب لا يريد فقدان صلاح، لكن الأكيد أن الملاك سيمنحونه المال الكافي لإيجاد البديل المناسب".

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