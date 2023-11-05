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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ملفات ساخنة في الزمالك.. تمرد الثلاثي يقلب الموازين وتفاصيل الأيام الأخيرة لـ أوسوريو

صدى البلد

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك خصم 50 ألف جنيه من الثلاثى أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحي، لاعبى فريق الكرة الأول، بسبب مغادرة معسكر الفريق ليلة مباراة زد، التى أقيمت أمس الأول الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري، دون إذن من الجهاز الفنى أو أى فرد من إدارة الكرة.

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عبد الواحد السيد يطالب بالتحقيق مع اللاعبين

يبدو أن الثلاثى أحمد فتوح، ومصطفى الزناري، والحارس محمد صبحي، سيواجه أزمة مع إدارة النادي، خاصة بعد المذكرة التى رفعها عبدالواحد السيد مدير الكرة إلى مجلس الإدارة، وطالب فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد اللاعبين الثلاثة، بعدما فوجئ الجميع بعدم تواجدهم فى معسكر ليلة مباراة الفريق أمام فريق زد.

عبد الواحد السيد

وقرر مجلس إدارة النادى تحويل اللاعبين الثلاثة إلى التحقيق، لاستبيان سبب مغادرتهم المعسكر قبل اتخاذ قرار نهائى بشأنهم.

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طنشوا مدير الكرة

بدأت فصول الأزمة، عندما اختفى اللاعبين الثلاثة من داخل المعسكر، وتم إبلاغ عبدالواحد السيد مدير الكرة، الذى بدوره قام بالاتصال بهم من أجل عودتهم إلى المعسكر والاستفسار منهم عن سبب المغادرة.

مدير الكرة بالزمالك
الزناري
صبحي 
فتوح 

لم يتلق مدير الكرة، أي رد من اللاعبين الذين لم يرد أحدهم على هاتفه، إلا فى الثانية منتصف الليل، وقتها عاد الثنائى صبحى والزنارى فقط، ثم عاد بعد ذلك فتوح لينضم للمعسكر بعد بضعة ساعات أخرى، إلا أن الجهاز الفنى رفض انضمام اللاعبين للمعسكر، وقرر استبعادهم من مباراة زد، وتم ضم عمرو السيسى ومحمد حسام بيسو ومحمد نفاد بدلا منهم.

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سهرة صباحي للضغط على الإدارة

كشف مصدر بالزمالك، عن تفاصيل أزمة اللاعبين، بأن الثلاثي قرروا السهر ليلة المباراة، غير مبالين بأهمية المعسكر والحصول على الراحة الكافية قبل المباراة، وتعاملوا بنوع من الرعونة واللامبالاة.

مصطفى الزناري 
الحارس محمد صبحي 
أحمد فتوح 

وأضاف، أن الإدارة لن تترك الموقف يمر مرور الكرام، خاصة أن الثنائى صبحى وفتوح لديهما ملف مفتوح حاليا على طاولة المجلس، من أجل تجديد تعاقدهما الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي، وهناك علامات استفهام على هذا الموقف، وهل هو محاولة للضغط على إدارة النادى من أجل تنفيذ طلباتهما؟، أم أنها محاولة للمراوغة والرحيل عن النادى بعد إجبار الإدارة على تجميدهما واستبعادهما من المباريات؟، لاسيما أن أى لاعب ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالى يحق له التوقيع فى يناير القادم لأى فريق آخر، دون قيد أو شرط من إدارة الزمالك.

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سليمان: التجميد مصير أي لاعب يتلاعب بالنادي

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي، والمسئول عن ملف كرة القدم، أن إدارة النادى وضعت أولوية لتجديد تعاقد اللاعبين الثمانية الذين تنتهى عقودهم بنهاية هذا الموسم.

احمد سليمان

وشدد سليمان، على رفض الإدارة أسلوب لي الذراع الذي يلجأ له بعض اللاعبين، خاصة ان الإجراء الأول سيكون التجميد، والخروج من الحسابات الفنية نهائيا، مع إلغاء فكرة تجديد تعاقده من الأساس.

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فتوح يقترب من الأهلي

ترددت أنباء في الساعات الأخيرة، داخل نادي الزمالك، حول وجود تمرد من قبل أحمد فتوح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أجل الانتقال إلى الأهلي، خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن اللاعب قرر الرحيل عن القلعة البيضاء، لعدم توفير شروط التعاقد له، وتمديد تعاقده.

فتوح

وفجر حسام حسن، نجم الكرة المصرية السابق، مفاجآت كبيرة حول واقعة فتوح قائلا: فتوح تحديدا بايع الزمالك ومش عايز يكمل، ومخلص مع الأهلي، وشايف تدليل الناس كلها له في الفترة الأخيرة، لدرجة أنه كان محور رئيسي للمرشحين في الانتخابات الأخيرة، بقى موضوع الساعة والسؤال الأهم، هتعملوا ايه مع فتوح، الزمالك نادي كبير ومش بيقف على حد مهما كان اسمه”.

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رسالة غامضة من فتوح

نشر أحمد فتوح، لاعب الزمالك، رسالة غامضة عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عقب استبعاده من قائمة الزمالك لمواجهة زد.

وكتب فتوح: "قول الحقيقة وإزعاج الناس، أفضل من الكذب لإرضاء الناس".

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اجتماع لحسم مصير اوسوريو

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، أن هناك اجتماع اليوم الأحد، بين مجلس الإدارة وعبد الواحد السيد مدير الكرة، لمناقشة خروج ثلاثى الفريق من المعسكر. 

اوسوريو

وأضاف المتحدث الرسمى للزمالك: "سيتم حسم مصير الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، سواء بالاستمرار أو الرحيل، وعصر القرارات الفردية انتهى خلاص والقرارات الجماعية شعار المرحلة المقبلة".

مدرب الزمالك

وتابع سالم: "كل الخيارات مطروحة بشأن الجهاز الفني في اجتماع اليوم، ومجلس الإدارة طلب تقريرا عن الفريق، وسيكون ملف الكرة على رأس الأولويات".

تمرد ثلاثي الزمالك لأيام الأخيرة لـ أوسوريو فتوح يقترب من هذا النادي مجلس إدارة نادي الزمالك مصطفى الزناري محمد صبحي أحمد فتوح مباراه زد

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