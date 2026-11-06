ضبط 5 أشخاص في مشاجرة بين مستقلي سيارات بسبب أولوية المرور بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من مستقلي السيارات بأحد شوارع محافظة سوهاج.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 3 من الشهر الجاري، نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج بين طرف أول يضم 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وأصيب آخر بكدمات متفرقة بالجسم، وطرف ثان يضم شخصين، وجميعهم مقيمون بنطاق محافظة سوهاج.

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات حول أولوية المرور أثناء استقلالهم 3 سيارات ملاكي، وتبادل الطرفان الاعتداء بالضرب، حيث استخدم الطرف الثاني عصوين خشبيتين، ما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص وإحداث تلفيات بالسيارات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، والسيارات الظاهرة بمقطع الفيديو، بالإضافة إلى ضبط العصوين الخشبيتين المستخدمتين في الواقعة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها، وتم التحفظ على السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



