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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

لا تقرب هذا المستنقع|من هي زوجة بيومي فؤاد وكيف دافعت عن زوجها؟

صدى البلد

دخلت زوجة الفنان بيومي فؤاد، طرفا في أزمة زوجها مع منتقديه، وعلقت أماني سويدان، زوجة بيومي على حالة الانتقادات التي تعرض لها زوجها خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عقب تصريحاته الأخيرة عن الفنان محمد سلام، الذي اعتذر عن مسرحية "زواج اصطناعي" بسبب حزنه على مايحدث في سكان قطاع غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

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زوجة الأراجوز المتدني كلب الفلوس

ردت أماني سويدان، زوجة الفنان بيومي فؤاد، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على الانتقادات الحادة التى وجهت إلى زوجها بعد كلمته التى قالها فى موسم الرياض، بسبب أزمة اعتذار محمد سلام عن مسرحيته “زواج اصطناعي”.

زواج بيومي فؤاد 

وقالت أماني، زوجة بيومي فؤاد، عبر “فيسبوك”: “بعيدا عما يحدث أو على هامشه.. وببساطة شديدة وبوضوح أشد؛ لا يليق بك أيها الإله أو نصف الإله أو النبي أو الصِدِّيق -على أقل تقدير- أن تظل باقيا على قائمة أصدقاء فيس بوك زوجة الأراجوز المتدني كلب الفلوس، مغازل أسياده فاقد الموهبة عليل النفس سقيم الوجدان الراقص على جثث الأطفال بيومي فؤاد”.

جواز اصطناعي 

وأضافت: “ارتق بنفسك من هذا المستنقع القذر ولا تقربه حتى لا يطولك دنس أو تشوبك شائبة، واحفظ لروحك بلوريتها وشفافيتها”.

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من هي زوجة بيومي فؤاد؟

عقب تصدرها الترند، بسخريتها من منتقدي زوجها، تساءل رواد السوشيال ميديا عن زوجة فؤاد، وبدأ البحث عنها وعن حياتها الأسرية مع زوجها، وعلاقتها بالسوشيال ميديا.

عائلة بيومي فؤاد 

وظهرت زوجة بيومي فؤاد في إحدى اللقاءات التلفزيونية، وتحدثت عن علاقتها به، ومن تلك الحلقة تحدثت في عدة نقاط.

أماني سويدان 

- تدعى زوجة بيومي فؤاد أماني سويدان.

- تعرفت زوجة بيومي فؤاد على زوجها في مسرح كلية الفنون الجميلة.

- اعترفت بحبها له بعد أن عزمته على مشروب قهوة.

- يرجع السبب في تعلقها به من أول نظرة، أنها رأته يؤدي فريضة الصلاة على خشبة المسرح.

- يكبرها في السن، فهو خريج عام دفعة 90، بينما هي خريجة دفعة 98.

- كلاهما خريج كلية فنون جميلة.

- كان يعمل في بداية لقائهما مخرج ومنفذ، وهي كانت تعمل في تصميم الديكورات.

- هي من طلبت يده للخطوبة والزواج.

- رزقت أماني من زوجها بيومي فؤاد بثلاثة أبناء، هم محمد ونور وجود.

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هجوم بيومي فؤاد على محمد سلام

كان الفنان بيومي فؤاد، هاجم الفنان محمد سلام، بعد اعتذار الأخير عن عدم المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي"، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

هجوم بيومي على محمد سلام 

وظهر بيومي فؤاد، في فيديو عبر إنستجرام، قال فيه: «من حقك إنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك.. إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فننا المصري، وإنتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا.. شيء عظيم إن أنا أخرج واتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري فأنا بشرف بلدي.. محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها.. وأنا فنان مصري وليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف.. إحنا بنتعب وبنقدم فن ولو الموضوع كدة فيه فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا».

لا تقرب هذا المستنقع زوجة بيومي فؤاد الفنان بيومي فؤاد أماني سويدان زواج إصطناعي الاحتلال الاسرائيلي زوجة الأراجوز المتدني كلب الفلوس الفنان محمد سلام

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