ضربة مزدوجة.. ما هي خطة الأهلي للحصول على فتوح وتخفيض غرامة كهربا؟

أثار الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي المصري، وذلك عقب إعلان القلعة البيضاء مساء أمس الأحد، عرضه للبيع، وهو ما أدى الى عدم حضور فتوح جلسة التحقيق معه اليوم.

الزمالك يعرض أحمد فتوح للبيع

قال نادي الزمالك في بيان رسمي، أمس الأحد: «اعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب، وفي ضوء ماثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول ان اللاعبين أحمد فتوح، ومحمد صبحي، ومصطفى الزناري، قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة».

أحمد فتوح

وأضاف: «قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا»، مختتما: «عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي و مصطفى الزناري للبيع».

رد فعل فتوح بعد إعلان بيعه

عبر الظهير الأيسر للمنتخب الوطني المصري ونادي الزمالك، اليوم الاثنين، عن غضبه من قرار إدارة القلعة البيضاء بعرضه للبيع.

وقام فتوح بإلغاء متابعة الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونشر اللاعب عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور انستجرام "إيموشن ضحك" رداً على قرارات مجلس إدارة الزمالك.

مصطفى الزناري

محمد صبحي

وحضر الثنائي مصطفى الزناري ومحمد صبحي، الى مقر النادي، من أجل الخضوع للتحقيق، تحت إشراف الشؤون القانونية ثم غادرا النادي، بينما لم يحضر أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك.

كولر يعطي الضوء الأخضر لضم فتوح

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، النقاب حول موقف إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب، بشأن التعاقد مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول بنادي الزمالك، بعد قرار مجلس الأبيض عرض اللاعب والثنائي محمد صبحي ومصطفي الزناري للبيع؛ بسبب ما بدر منهم في معسكر الفريق قبل لقاء زد في الدوري.

كولر

وقال المصدر، إن إدارة الكرة بالنادي الأهلي حصلت على موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، بضم "فتوح"، في حال سماح الظروف للتعاقد، مشيرًا إلى أن إدارة الكرة بدأت تتحرك بشكل فوري بشأن الصفقة، خاصة أن اللاعب من العناصر المميزة، وسيكون من الصفقات السوبر في حالة ارتداء الفانلة الحمراء.

غرامة كهربا وشراء فتوح على طاولة الأهلي والزمالك

أشار المصدر، إلى أن لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، لديها مقترح بتدخل مسئول قانوني من الأهلي للتواصل مع إدارة الزمالك؛ من أجل غرامة كهربا، والحديث عن انتقال "فتوح" بشكل مباشر.

فتوح

وأضاف، أن الاقتراح من قبل إدارة الأهلي في التفاوض بشكل مباشر مع الزمالك، للتعاقد مع أحمد فتوح، في سابقة هي الأولى في التاريخ، بعد قرار الاستغناء عن اللاعب، وأصبح متاحًا لكل الأندية التعاقد معه.

كهربا

ومن المقرر أن يلجأ النادي الأهلي إلى التفاوض حول تقليل غرامة كهربا، أو تقسيطها، في خطوة جيدة لفتح صفحة جديدة بين اداراتي الناديين.

هل يلجأ الأهلي لخطة إمام عاشور لضم فتوح؟

نوه المصدر، الى أن لجنة التخطيط تنتظر حسم ملف "فتوح" بعد تجهيز تقرير شامل بكل التفاصيل المتعلقة باللاعب وأزمته مع الزمالك؛ لاتخاذ القرار المناسب بشأن الصفقة.

إمام عاشور

وأوضح أنه في حال التراجع عن فكرة التفاوض مباشرة، هناك سيناريو من قبل إدارة الأهلي بتوفير عرض لفتوح لمدة 6 أشهر من يناير المقبل، سواء محليًا أو خارجيًا، ثم ينتقل بعدها إلى القلعة الحمراء في بداية الموسم الجاري.

تفاصيل جلسة وكيل أحمد فتوح مع الأهلي

كشف أحمد يحيي، وكيل اللاعب أحمد فتوح، اجتمع أمس الأول السبت، مع مسئولي النادي الأهلي في ساعة متأخرة بالتجمع الخامس، بشأن الاتفاق على انضمام أحمد فتوح للنادي الأهلي خلال الفترة فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واتفق الثنائي على توقيع اللاعب للنادي الأهلي، على أن يكون عقده ضمن عقود الفئة الأولى بالقلعة الحمراء، حيث من المقرر أن يتقاضى أحمد فتوح مع النادي الأهلي ما يقرب من 17 مليون جنيه، إضافة إلى عدة امتيازات أخرى.

احمد فتوح

وتعد الامتيازات التي من المقرر أن ينص عليها العقد، هي نسبة المشاركة، والمقرر له حين اكتمال عدد متفق عليه من المباريات، أن يتقاضى مبلغ إضافي على عقده، اضافة إلى حملة إعلانية.