عاجل
أخبار التعليم.. جامعة عين شمس تصدر تعلميات عاجلة لهيئة التدريس الراغبين في التقدم  لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي..آثار القاهرة:18 نوفمبر بدء امتحانات الميدتيرم صحف السعودية.. بمشاركة القادة وصناع القرار.. المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي بالرياض.. ميزة تنافسية كبيرة للمملكة في السوق العالمية أخبار الفن| ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي.. نقابة الممثلين توقف بعض الشباب عن العمل هل توجد علاقة بين كثرة التثاؤب والحسد.. أمين الإفتاء يحسم الجدل ليالي دوري الأبطال| صدام في الـ سان سيرو بين ميلان وباريس.. ونزهة لـ هالاند ورفاقه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

صدى البلد

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2023، الذي بموجبه يفرض زيادة ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها المحلية والمستوردة، ومنتجات التبغ المسخن والسائل، التي بدورها ستنعكس على زيادة أسعار السجائر.

txt

ضربة مزدوجة.. ما هي خطة الأهلي للحصول على فتوح وتخفيض غرامة كهربا؟

txt

لقطة أفشة في مباراة المقاولون| كولر يصب غضبه على اللاعب..والأهلي يقرر توقيع عقوبة عليه..التفاصيل

اليوم.. بدء تطبيق أسعار السجائر الجديدة

بدأ اليوم الثلاثاء، تطبيق أسعار السجائر الجديدة، بعد الزيادة بمختلف أنواعها، وفقًا لما أعلنته شركة فيليب موريس، إذ أعلنت الشركة عن قائمة أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة والتبغ المسخن.

تبغ مسخن
تبغ سائل

وبدأت الحكومة رسميا في زيادة ضريبة القيمة المضافة، التي من شأنها زيادة أسعار السجائر، بعد تطبيق ضريبة الجدول التي أقرها مجلس النواب بنهاية شهر أكتوبر الماضي، بهدف تعزيز الحصيلة الضريبية من منتجات السجائر والتبغ، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة أو تقليله، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بزيادة اٌنتاج من أجل ضمان إحكام الرقابة على الأسواق بما يضمن ضبط الأسعار التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

txt

رمضان صبحي والزمالك| العفيجي على أبواب الأبيض .. وإجراء من بيراميدز يقلب الطاولة

txt

تفاصيل اجتماع نص الليل في الزمالك| توقيت رحيل اوسوريو ومن البديل

ضريبة السجائر بعد تصديق الرئيس

تبلغ قيمة الزيادة في ضريبة الجدول، المطبقة على أسعار منتجات السجائر والتبغ 50 قرشًا، ويبدأ تطبيقها اليوم، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على القانون في جلسة 30 أكتوبر المنقضي، والتي تشمل جميع منتجات السجائر والتبغ بنوعيه السائل والمسخن.

الرئيس السيسي 

ونص القانون بعد تعديل مواده المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، والتي أقرت وصدق عليها الرئيس السيسي، على أنه تزداد ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها، وكذلك التبغ بنوعيه "التبغ المسخن والتبغ السائل" بمقدرا 50 قرشًا، وهو الأمر الذي كانت قد طالبت به شعبة الدخان بالغرف التجارية، عقب اندلاع أزمة السجائر التي شهدت أسعارها ارتفاعًا غير طبيعي.

txt

ملفات ساخنة في الزمالك.. تمرد الثلاثي يقلب الموازين وتفاصيل الأيام الأخيرة لـ أوسوريو

txt

الخذلان الأكبر| هذه الدول العربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

قيمة الضريبة بعد الزيادة

بعد تصديق الرئيس السيسي على ضريبة الجدول، المفروضة على السجائر ومنتجاتها، والتبغ بنوعيه المسخن والسائل، التي ستؤدي إلى زيادة أسعار السجائر، وكذلك زيادة أسعار التبغ.

سجائر محلية

وتبلغ قيمة الضريبة على السجائر المحلية، التي لا يزيد سعرها عن 31 جنيها نحو 4.5 جنيها، بينما تبلغ قيمة الضريبة على السجائر المحلية والمستوردة التي تزيد سعرها عن 31 جنيها وحتى 45 جنيها، نحو 7 جنيهات.

سجائر مستوردة

وتبلغ ضريبة الجدول على السجائر المحلية أو المستوردة التي يزيد سعرها عن 45 جنيها نحو 7.5 جنيها، حيث تأتي هذه الشرائح الثلاثة في منتجات السجائر، والتي حددها القانون، بعد زيادة الضريبة عليها 50 قرشًا بشكل رسمي.

txt

الرئيس السيسي يوقع على القانون| تعديلات الضريبة على الدخل تزيد المرتبات .. تفاصيل

txt

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

تغير في أسعار السجائر

تستهدف وزارة المالية، حصيلة ضريبية من قطاع التبغ والسجائر بـ88.171 مليار جنيه، فى موازنة العام المالى الحالى 2023 ــ 2024، مقارنة بـ86.448 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى.

من جانبه، أكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن أسعار السجائر لم تشهد تغيرات منذ إقرار تعديلات ضريبة القيمة المضافة على السجائر، مضيفا: "لكي نشهد تغيرات في الأسعار لابد أن يحدث قلب في الهرم التوزيعي لشركات السجائر، وأنه بدلا من توزيع الحصص لكبار الوكلاء يتم توزيعها مباشرة على الأكشاك والسلاسل التجارية مما يساعد على القضاء على السوق الموازية للسجائر وتتراجع الأسعار".

وأوضح "الإمبابي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الفئة الدنيا "كليوباترا وأمثالها" لن يزيد عن 30 جنيهًا، إذ ذكر القانون أن الحد الأقصى لها 31 جنيهًا.

وتابع: "الشركات هاتسيب جنيه لتقلبات السعر"، وأن سعر الفئة الوسطى "LM وأمثالها" لن يزيد عن 43 جنيهًا، وسعر الفئة العليا "مارلبورو وأمثالها" سيكون من 55 إلى 60 جنيهًا، وفقًا للزيادات الجديدة في قيمة الضريبة.

txt

مش هسافر.. تباين ردود الأفعال حول اعتذار محمد سلام عن موسم الرياض

txt

عقاب جماعي وهجوم.. أول قرار من بيومي فؤاد بعد فيديو الأزمة.. شاهد

عقوبة التلاعب بالأسعار

يعاقب كل من يخالف المادة (6) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة (345) على أن: "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

القرار رسمي والتطبيق اليوم أسعار السجائر الجديدة ضريبة الجدول أسعار السجائر الرئيس عبد الفتاح السيسي التبغ المسخن والسائل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

«العبلة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

لماذا أمر رسول الله بإغلاق باب الحمام عند النوم وخاصة في الليل؟

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة

ترشيحاتنا

طيران الاحتلال يدمر مسجد صلاح الدين الأيوبي

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

بعد رفع سعر البنزين.. كيفية ترخيص السيارة الكهربائية

انتشار لرائحة الغاز في الإسكندرية مساء الغد.. والبترول توضح السبب

مشاركون ببورصة لندن لصدى البلد: إقبال غير متوقع على جناح مصر.. تفاصيل

هل توجد علاقة بين كثرة التثاؤب والحسد.. أمين الإفتاء يحسم الجدل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

مأساة تضرب هوليوود.. وفاة ممثل شهير و3 من أبنائه في حادث أليم

كيف تنسين شخصا نال إعجابك بشدة وتحلمين به زوجا؟

بعد المذيعة المصرية.. عضة كلب تحظر وجود سلالة كاملة في بريطانيا

فيديو

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ