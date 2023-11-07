مدرب برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي.. مدير فني عالمي على أعتاب الزمالك| بروفايل

لا صوت يعلو داخل مجلس إدارة الزمالك، عن صوت التعاقد مع مدرب أجنبي قادر على قيادة سفينة القلعة البيضاء للعودة إلى البطولات، وترددت اليومين الماضيين، عدد من الأسماء المرشحة لخلافة أوسوريو، من بينها السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الأسبق للأهلي، وجروس الذي سبق له تدريب الزمالك، وغيره من الأسماء، في الوقت الذي كانت تحط فيه طائرة أحمد سليمان مسئول ملف الكرة بالزمالك في مكان آخر.

مدرب برشلونة مرشح لقيادة الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن تزايد أسهم المدرب الكتالوني دومينيك تورنت، كمرشح محتمل للقيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعد إقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق.

أوسوريو

وأضاف المصدر، أن إحدى شركات التسويق الكبرى عرضت الإسباني دومينيك تورنت على مسئولي الزمالك؛ من أجل التعاقد معه لتدريب الفريق الأبيض، خلال الفترة المقبلة.

تورنت

وأشار إلى أن شركة التسويق التي عرضت المدرب، أرسلت لإدارة الزمالك كل الأمور الخاصة بالمدرب، والراتب الذي يحصل عليه وجهازه المعاون، خاصة أنه يصطحب معه 3 معاونين، معد بدني ومحلل أداء ومساعد مدرب.

من هو دومينيك تورنت ؟

يتمتع المدرب الإسباني دومينيك تورنت، بسيرة ذاتية قوية، حيث بدأ تورنت مسيرته الاحترافية بالعمل مساعداً للمدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، في أندية برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي، إلا أنه انفصل عنه، في يوليو عام 2018.

دومينيك تورنت

وتولى تورنت "61 عاما" القيادة الفنية لنادي نيويورك سيتي الأمريكي، من يونيو 2018 حتى نوفمبر 2019، ثم فلامنجو البرازيلي، من يوليو 2020 حتى نوفمبر من نفس العام، وتولي تدريب جالاتا سراي التركي، أحد أشهر الأندية التركية، من يناير 2022 حتى يونيو 2022.

إنجازات المدرب المرشح لقيادة الزمالك

لم يحصل دومينيك تورنت، على أية بطولة كمدير فني، بينما حصد 23 بطولة كمساعد لـ جوارديولا.

جوارديولا و تورنت

- الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة.

- 3 دوري إسباني وألماني.

- 2 دوري أبطال أوروبا.

- 3 كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

- 2 كأس إسبانيا وألمانيا .

- 3 سوبر إسباني.

تورنت

وقاد تورنت، فلامينجو في الموسم الماضي في 26 مباراة، كانت نتائجها كالتالي:

- 15 فوزا.

- 5 تعادل.

- 6 خسارة.

- سجل الفريق 46 هدفًا.

- استقبل 38 هدفًا.

إقالة أوسوريو ومعتمد جمال يقود الفريق مؤقتا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، خلال الاجتماع الذى عقد مساء الأحد، داخل مقر القلعة البيضاء، توجيه الشكر إلى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني، ومساعده فريدي هيرناندو، ومدحت عبد الهادي، المدرب العام.

معتمد جمال

كما قرر المجلس تعيين معتمد جمال مدربًا عامًا، وقائما بأعمال المدير الفني، لحين إعادة تشكيل الجهاز.