عيب| تفاصيل اتهامات فاضحة لـ محمد صبحي..وحارس الزمالك يوضح ..القصة الكاملة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تفيد بـ تورط محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، مع إحدى شركات المراهنات في كرة القدم، وأن هذه المعلومات وصلت إلى مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب؛ مما أدى إلى اتخاذ موقف ضده، خاصة أن خسارة الزمالك لإحدى المباريات التي شارك فيها صبحي أساسيا، كانت ضمن المراهنات.

اتهامات فاضحة لـ محمد صبحي

انتشرت شائعات خلال الفترة الماضية، عن دخول محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، في مراهنات على نتائج مباريات للزمالك يشارك فيها اللاعب، وأن حسين لبيب رئيس الزمالك علم بالأمر، وهو من أسباب عرضه للبيع.

الحارس محمد صبحي

وكشف مصدر بالزمالك، عن كذب ما تم تداوله خلال الفترة الماضية، عن موضوع مشاركة محمد صبحي في مراهنات، مشددا على أنها مجرد شائعات وأخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة.

وأضاف المصدر، أن محمد صبحي لا يعرف اسم تطبيق المراهنات في الأساس، وتم تداول الشائعات بعد أزمة مباراة زد فقط، وليس من الطبيعي أن يشارك حارس مرمى منتخب مصر وفريق الزمالك في المراهنات.

اللي معاه حاجة ضدي يخرجها

بمجرد تسرب تلك الأنباء، سارعت وسائل الإعلام المختلفة إلى معرفة رد حارس مرمى الزمالك، الذي يعيش مرحلة غير مُرضية على كافة الأصعدة.

وأوضح صبحي، خلال تصريحات مع برنامج بلس "90"، مع الإعلامي أمير هشام عبر قناة النهار: "حسبنا الله ونعم الوكيل في أي شخص يتحدث بشكل خاطئ ضدي دون وجه حق، وأي حد معاه حاجة ضدي؛ يخرجها".

حارس الزمالك: عيب

كشف محمد صبحي حارس مرمى الزمالك حقيقة اشتراكه في موقع مراهنات، وكان أحد الأسباب التي دفعت مجلس إدارة القلعة البيضاء إلى عرضه للبيع.

حارس الزمالك

وقال صبحي في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم": "زعلان من هذا الكلام، وعيب يقال هذا الكلام، ولا أتعامل مع مواقع السوشيال ميديا كثيرا، وتركيزي في الملعب فقط".

صبحي

وواصل: "كيف يقال أنني كنت أترك أهداف تدخل مرمى الزمالك بسبب المراهنات، عيب يقال هذا الكلام".

الزمالك يستعد لمواجهة بيراميدز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة أمام فريق بيراميدز، المقرر لها غد الأربعاء، في نصف نهائي كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

معتمد جمال

وكان معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني، عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وشهدت الجلسة حديثاً بين القائم بأعمال المدير الفني واللاعبين، حول مواجهة الزمالك المقبلة أمام بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر.

لاعبو الزمالك

وأكد معتمد جمال، فى جلسته مع اللاعبين قبل انطلاق المران، أهمية المرحلة الحالية، وضرورة الفوز على بيراميدز ومواصلة المنافسة على لقب الكأس لإسعاد الجماهير البيضاء.