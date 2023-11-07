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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

صدى البلد

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا، صورة منسوبة للاعب النادي الأهلي المغربي رضا سليم، يرحب بمواطنه ولاعب الأهلي السابق وليد ازارو، في صفوف الأهلي مجددا، وهو ما فتح باب التكهنات حول عودة وليد ازارو، للقلعة الحمراء، في ظل بحث الأحمر عن مهاجم صريح،٩ وربما وجد مارسيل كولر ضالته في المغربي وليد أزارو.

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ترحيب ازارو بالعودة للأهلي

أزاح الإعلامي أحمد شوبير، الستار عن موقف الأهلي من التفاوض مع المغربي وليد أزارو، مهاجم فريق عجمان الإماراتي.

وكشف الإعلامى أحمد شوبير، عن ترحيب المغربى وليد أزارو مهاجم عجمان الإماراتى بالعودة لارتداء قميص الاهلي، بعد الأزمة الهجومية التى يعانى منها المارد الأحمر.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى لم يدخل فى مفاوضات مع المغربى وليد أزارو لعودته مرة أخرى حتى هذه اللحظة، ولم يحدث أى اتصال رسمى بين اللاعب والقلعة الحمراء، ولكن بعض عشاق الأهلى استطلعوا رأى اللاعب للعودة".

وأضاف شوبير، "وليد أزارو رحب بالعودة للأهلى، وأنه قضى أجمل أيام حياته الكروية داخل التتش، ولكن لم يحدث تواصل رسمى مع اللاعب".

وتابع شوبير، "وليد أزارو بيلعب دلوقتي في نادي عجمان الإماراتي، والنادي ده مش الأندية الغنية في الإمارات، فعقده مش كبير مش عالي قوي يعني معقول، وبالتالي من الممكن ضمه".

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الاهلي: لم نتفاوض مع وليد ازارو

أكد مصدر بالنادى الاهلى، أن ناديه لم يفاوض المغربى وليد ازارو مهاجم عجمان الإماراتى للعودة للقلعة الحمراء، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر: "لم ندخل في أي مفاوضات مع وليد ازارو للعودة للأهلى في الشتاء ، كولر لم يطلب مهاجمين جدد ولم يحسم مصير بقاء موديست من عدمه، كولر لديه قناعات كاملة بمستوى موديست وسيمنحه فرصة المشاركة في المباريات المقبلة لإتخاذ قرار نهائي بشأنه وبعدها سنفكر في ملف المهاجم الاجنبى".

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الهداف التاريخي للأجانب في الأهلي

وتعاقد الأهلى مع أزارو صيف 2017 لمدة 4 مواسم، قادمـًا من صفوف فريق الدفاع الحسنى الجديدى المغربي، ونجح الأسد المغربى فى صنع شعبية هائلة بين الجماهير الحمراء بفضل أهدافه الحاسمة وتألقه بالقميص الأهلاوى، وبشكل عام ومنذ انضمامه إلى الأهلى فى صيف 2017 شارك المغربى فى 89 مباراة مع الأهلى سجل 41 هدفاً وصنع 16.

أزارو تمكن من تسجيل 18 هدفًا احتل بها صدارة هدافى الدورى 2018 وأصبح الهداف التاريخى للاعبين الأجانب الذين ارتدوا القميص الأحمر، وأصبح وليد أزارو أول لاعب مغربى يفوز بلقب هداف الدورى المصري عبر تاريخه، كما أصبح ثانى لاعب عربى غير مصرى بعد اليمنى على محسن الذى فاز باللقب موسم 1960 – 1961.

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التربع على عرش الدوري

يواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر غداً الاربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

ويرغب كولر فى الاستفادة بمباريات الأهلى المؤجلة سواء أمام الجونة أو بلدية المحلة أو سيراميكا، من أجل الفوز بها لاستعادة التربع على عرش جدول ترتيب الدوري، ضمن خطة الاحتفاظ باللقب الذى يحمله منذ الموسم الماضى.

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