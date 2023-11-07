السولية ومعلول.. الدرديري يعلن قائمة المستبعدين من الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا

أعلن الناقد الرياضي عمر الدرديري عن خروج ١١ لاعبا من نجوم الاهلي من قائمة الفريق امام سيراميكا كليوباترا.

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ‏11 لاعب خارج حسابات كولر امام سيراميكا".

وأعلن الدرديري، قائمة المستبعدين : "رضا سليم ، علي معلول ، عمرو السولية ، محمود متولي ، محمد الضاوي كريستو ، خالد عبد الفتاح ، محمود كهربا ، صلاح محسن ، حمزة علاء ، معتز محمد ، محمد زعلوك".



استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على القائمة التي سيدفع بها في مواجهة الغد، والمقرر إقامتها على ملعب المقاولون العرب، في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني ببطولة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم الدبيس.

خط الوسط: كريم فؤاد وإمام عاشور وكريم نيدفيد وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد أفشة وأحمد كوكا.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر وحسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست.

وجاء أبرز المستبعدين التونسي على معلول بسبب إصابته الأخيرة في مران الفريق بجانب مواطنه محمد الضاوي كريستو، وصلاح محسن.