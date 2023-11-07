الزمالك في موقف صعب| أحمد فتوح إلى الأهلي.. ضربة قبل مواجهة بيراميدز.. وهذا مهندس “رحيل أوسوريو”

يُعتبر عالم كرة القدم مليئًا بالأحداث والتطورات المثيرة، ومن بين هذه التطورات الملفتة، نجد ما تم الكشف عنه مؤخرًا بخصوص مستقبل اللاعب أحمد فتوح، ظهير نادي الزمالك، وموقفه من الانتقال إلى النادي الأهلي، في الفترة الانتقالية الشتوية. وقد كان الإعلان عن هذا الأمر مفاجئًا للكثيرين، ولكنه يجسد حقيقة الرياضة وسرعتها في اتخاذ القرارات المهمة.

موافقة الزمالك على رحيل أحمد فتوح



فجر الإعلامي الشهير أحمد شوبير مفاجأة كبيرة يوم الثلاثاء الماضي، حين كشف عبر راديو "أون سبورت إف إم" عن موقف نادي الزمالك من رحيل أحمد فتوح إلى النادي الأهلي.

وأكد شوبير أن الزمالك موافق على انتقال اللاعب فتوح إلى النادي الأهلي، وأنه لا توجد مشكلة تذكر داخل أسوار النادي الأبيض بشأن رحيله.

نهاية قصة أحمد فتوح مع الزمالك



ومن الواضح أن قصة أحمد فتوح مع الزمالك وصلت إلى نهايتها، وربما هي نهاية غير متوقعة. حيث أشار شوبير إلى أن الزمالك لم يقصر مع اللاعب، ولكن الجماهير البيضاء لم تكن تطيقه بسبب أدائه. وبهذا القرار، يبدو أن الزمالك أطلق سراح أحمد فتوح بكل رحابة صدر، مما يشكل تحولًا مهمًا في مشهد الانتقالات الشتوية للعام الحالي.