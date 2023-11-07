سبب استبعاد علي معلول من قائمة الأهلي

أعلن ماهر همام لاعب الأهلي السابق، سبب غياب علي معلول من قائمة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا والجونة في الدوري.

وكتب ماهر همام من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "علي معلول يغيب عن مباراة سيراميكا غداً ومباراة الجونة بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية".



استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على القائمة التي سيدفع بها في مواجهة الغد، والمقرر إقامتها على ملعب المقاولون العرب، في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني ببطولة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم الدبيس.

خط الوسط: كريم فؤاد وإمام عاشور وكريم نيدفيد وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد أفشة وأحمد كوكا.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر وحسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست.

وجاء أبرز المستبعدين التونسي على معلول بسبب إصابته الأخيرة في مران الفريق بجانب مواطنه محمد الضاوي كريستو، وصلاح محسن.