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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركان غضب في الأهلي بسبب النتائج.. وفرصة الـ 5 مباريات تحسم مصير كولر

صدى البلد

أبدت جماهير الأهلي، استيائها من  السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد المستوى الذي ظهر به اللاعبين، خلال لقاء الجونة، الذي أقيم على ستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وانتهى بتعادل إيجابي 1-1، ليمنح المدير الفني اجازة اسبوع للاعبين، ويسافر إلى بلده سويسرا.

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هل يكافيء كولر اللاعبين بأجازة عقب التعادل؟

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفريق راحة أسبوعًا بعد انتهاء المواجهات الرسمية قبل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب فترة الأجندة الدولية، التي يخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي 16 و 19 نوفمبر الجاري في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

الاهلي والجونة

وأثار تصرف كولر موجة من الغضب داخل الأهلي، بعد التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق، خاصة انها كانت فرصة حقيقية يسعى خلالها السويسري لتصحيح الأوضاع داخل الفريق، في ظل الأداء الباهت والتشكيل غير المفهوم في الآونة الاخيرة من كولر.

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مطالب برحيل كولر قبل المونديال

تعالت أصوات داخل النادي الأهلي، للمطالبة برحيل مارسيل كولر، الذي سافر إلى بلاده عقب مباراة الجونة، رافضا حضور المؤتمر الصحفي الذي يعقب المباراة، وأصبح يتعامل مع المباريات بلا مبالاة، في ظل الأنباء عن وجود عرض سعودي للمدرب.

الجهاز الفني للأهلي

ورفضت إدارة الأهلي، مناقشة مصير السويسري مارسيل كولر، في الوقت الراهن، أو اتخاذ أي قرارات ضد الجهاز الفني، رغم إخفاقات الفريق تحت قيادته مؤخرًا بخسارة كأس السوبر الأفريقي وتوديع بطولة الدوري الأفريقي، إضافة إلى التعادل مع الجونة، في الدوري.

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فرصة الـ5 مباريات تحسم مصير كولر

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن لجنة التخطيط بالنادي، وضعت كولر تحت التقييم خلال الـ5 مباريات المقبلة، قبل مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

كولر واللاعبين

وتقوم إدارة الأهلي بتقييم نتائج ومستوى الفريق فنيًا تحت قيادة كولر خلال الـ5 مباريات المقبلة، إذ يلعب الفريق قبل انطلاق مونديال الأندية 3 مباريات في الدوري، ومثلها في دوري أبطال أفريقيا.

كولر

وترى إدارة الكرة داخل القلعة الحمراء ضرورة تقييم كولر خلال الـ5 مباريات المقبلة في بطولتي الدوري ودوري الأبطال لتحديد مصير المدرب السويسري، سواء بالاستمرار أو الرحيل.

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أزمات كولر مع الأهلي

كشف المصدر، عن وضع تقرير من لجنة التخطيط لعرضه على رئيس النادي، تضمن 4 أزمات للمدرب السويسري في الفترة الأخيرة.

- نتائج غير مستقرة

أدى التخبط الواضح لقرارات المدير الفني، إلى تعادل النادي الأهلي أمام فريق الجونة بهدف لمثله في بطولة الدوري الممتاز، وهو التعثر الأول للفريق في الموسم الحالي، في الوقت الذي فقد خلاله الفريق الأحمر لقب السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بعد معسكر اعداد خارجي في النمسا خاض خلاله الفريق مبارتين.

الاهلي وسيمبا

وتكرر الأمر بتوديع الفريق، لبطولة الدوري الأفريقي خلال النسخة الأولى، حيث لم يحقق الفريق أي انتصار في 4 مواجهات على سيمبا التنزاني وصن داونز الجنوب أفريقي.

- تراجع كبير في الأداء

كان أكثر ما يميز النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر في الموسم الماضي، تطور المستوى الفني للعديد من العناصر، كما كان يطبق سياسة التدوير بشكل لا يجعل هناك فوارق كبيرة بين مستوى الأساسي والبديل.

الاهلي وصن داونز 

ويعاني المارد الأحمر في الموسم الحالي، من تراجع كبير في مستوى بعض العناصر بالفريق الأحمر، وهو ما وضع الفريق في أزمة خلال لقاء الجونة، بعد قرار الدفع بـ8 عناصر مختلفة عن تشكيل آخر لقاء أمام سيراميكا كليوباترا.


-ارتباك فني

شهدت الفترة الماضية حالة من الارتباك الفني بين الدفع باللاعب كريم الدبيس، ثم سحبه من التشكيل في لقاء الجونة، وبين مشاركة أحمد عبد القادر في بعض الفترات، وبعد تألقه خرج من الحسابات في بعض المواجهات.

ارتباك كولر

كما جاءت طريقة دخول كريم نيدفيد للتشكيل الأساسي مرة واحدة في لقاء الجونة دون منحه الفرصة بشكل تدريجي، لتجعل المدير الفني يتعرض إلى بعض الانتقادات، وذلك بالتزامن مع خروج بعض العناصر مثل صلاح محسن ومحمد الضاوي كريستو من الحسابات، مع الاصرار على الفرنسي موديست البعيد تماما عن المستوى المطلوب لمهاجم الأهلي.

- تشتت تفكير كولر بسبب العروض الخارجية

ارتبط اسم السويسري مارسيل كولر بتولى القيادة الفنية لبعض الأندية السعودية، وجاء اهتزاز النتائج ليجعل هناك شكوك بشأن تفكير المدير الفني في الإغراءات الخليجة والعروض التي حاولت التواصل مع وكيل أعماله وذلك بعد الموسم التاريخي الأول له مع الأهلي، الذي حصد خلاله الفريق 5  ألقاب.

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مباريات الأهلي قبل المونديال

يبدأ الأهلي مبارياته بعد فترة التوقف الدولي باللعب أمام ميدياما الغاني، في التاسعة مساء يوم السبت 25 نوفمبر الجاري، بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ثم يلتقي سموحة في الرابعة مساء يوم 28 نوفمبر، قبل أن يعود للعب من جديد في دوري الأبطال بلقاء يانج أفريكانز، في التاسعة مساء يوم 2 ديسمبر المقبل.

ويلعب الأهلي أمام نادي زد في السادسة مساء يوم 6 ديسمبر، ويختتم لقاءاته قبل كأس العالم للأندية بلقاء شباب بلوزداد الجزائري في التاسعة مساء يوم 9 ديسمبر، ليسافر يوم 11 ديسمبر، إلى السعودية، لخوض بطولة كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر.

بركان غضب في الأهلي 5 مباريات تحسم مصير كولر مارسيل كولر جماهير الأهلي الدوري المصري الممتاز

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