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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بقرار حكومي لنابغة دمياط.. تفاصيل منحة بإلحاق طالب ابتدائي بكلية العلوم

صدى البلد

يحظى ملف رعاية النابغين باهتمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، من خلال الحرص على دعم الشباب المتفوق علمياً في مختلف المجالات، وتكريمهم في كل محفل، كما تم إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ بهدف دعم الباحثين والمبتكرين وتمويل ورعاية أفكارهم وترجمتها لمشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.

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إلحاق طفل بكلية العلوم

بناء على توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على إلحاق الطالب يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائى بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط، نظراً لنبوغه العلمى، مع قيام وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.

كما قرر المجلس، عرض منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج للنابغين فى جامعة زويل، كما تقوم الدولة برعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسة، حتى يصبح الطالب فى المكانة العلمية التى يستحقها.

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اختبارات قدرات دولي للطفل

أجرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اختبار قدرات دولي للطفل "IQ Test" تم في ضوء نتائجه تأهيل الطالب الموهوب لخوض الاختبارات مع الطلاب المتقدمين للقبول بمدينة زويل.

وشمل ذلك اختبار المواد العلمية "STEM" من فيزياء، وكيمياء، ورياضيات، وتفكير نقدي، بمستوى الثانوية العامة المصرية لمدة 4 ساعات، وحقق فيها الطفل نجاحاً فائقاً يضعه بين أفضل 10٪ من المتقدمين لاختبارات القبول.
كما خضع الطالب لاختبار تحديد مستوى للغة الإنجليزية، لمدة ساعتين، وحصل فيه على مستوى ممتاز، يؤهله للدراسة بالجامعة، دون الحاجة لمقررات تمهيدية في اللغة الإنجليزية، واجتاز المقابلة الشخصية بنجاح أيضاً، ليكون الطفل قد اجتاز امتحان القبول بجامعة زويل بتفوق.

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تهيئة الطفل ذهنيا ونفسيا للجامعة

غمرت سعادة بالغة أسرة الطالب يحى عبد الناصر، صاحب الـ 11 عاما ابن محافظة دمياط، حيث قال المهندس محمد عبد الناصر والد الطالب: "شعور لا يوصف كنت انتظر هذا القرار، غير أننى أؤكد على أن هناك مسؤوليات كثيرة علينا تحملها حاليا".

وتابع والد الطفل: "أعمل الآن على تهيئة نجلى نفسيا وذهنيا لاستقبال الأمر والتعامل معه كما ينبغى، علمنا أنه من الممكن أن يجتاز ابنى اختبارات الشهادة الإعدادية مجددا، أو ربما يجتاز اختبارات تكميلية فى بعض المواد، هذا ما سنعرفه فى لقاء وزير التربية والتعليم الأسبوع المقبل، ولكن على كل الأحوال علينا الاستعداد الجيد وهذا ما نقوم به".

وأضاف: "شعور مطمئن أن تعرف أن رئيس الجمهورية مهتم بأبنائك، مسؤولية كبيرة، علينا الآن أن نثبت أن نجلى على قدر الثقة التى منحها له الرئيس واثق أن يحيى سيكون على قدر هذه الثقة سيثبت أنه حقا يستحق".

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والدة الطفل: ابني هديتي لمصر

وقالت والدة طالب دمياط: "سنوات عديدة مرت علينا نحلم بهذا اليوم، وعندما تلقيت الخبر تأكدت أن هديتى لمصر فى طريقها للظهور، نعم منذ أن اكتشفت موهبة ابنى العلمية، وأنا أعمل على تطويره من أجل أن يكون هدية منى لوطنه".

وأضافت: "يحيى الآن يجتاز اختبارات الشهر العادية بمدرسته، ولكنه متحفز جدا للمراحل المقبلة، بلا شك قرار رئيس الجمهورية كان فارقا معه ومعنا جميعا.. جميعنا يعيش حالة جيدة ومعنويات مرتفعة".

وأشارت الى أن دعم الدولة للطلاب النابغين برنامج مميز جدا، معربة عن سعادتها بأن يحيى نموذج إيجابى للوطن، واكتملت سعادتها بقرار رئيس الجمهورية، الذي كان رسالة مطمئنة لكل أولياء الأمور فى مصر.

نابغة دمياط بقرار حكومي إلحاق طالب ابتدائي بكلية العلوم عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مجلس الوزراء الطالب يحيى عبد الناصر محمد

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