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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

صدى البلد

تصدر لاعب نادي فيوتشر عمر كمال عبد الواحد، الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتوقيعه رسميا للأهلي، حيث بدأ مسئولو النادي الأهلي مرحلة التفاوض الجاد مع نادي فيوتشر لشراء المدة المتبقية فى عقد عمر كمال عبد الواحد، الذى ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى شهر يناير المقبل دون الرجوع إلى ناديه، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر الفترة القادمة، إلا أن الساعات الماضية شهدت مفاجآت في التفاوض.

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مبادلة جوكر فيوتشر بلاعبين من الأهلي

حصل النادي الأهلي، بشكل رسمي خلال الأيام القليلة الماضية، على توقيع عمر كمال عبد الواحد نجم فريق مودرن فيوتشر ومنتخب مصر.

جوكر فيوتشر

واشترط فيوتشر، ضم كريم فؤاد وأحمد خالد كباكا ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلي.

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فيوتشر يستهدف ضم فؤاد ونجم منتخب الشباب

ترصد إدارة فريق فيوتشر، بعض الصفقات من الأهلي في انتقالات الشتاء، وتحاول ضمها ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى القلعة الحمراء.

كريم فؤاد

وتخطط إدارة فيوتشر لضم كريم فؤاد لاعب القلعة الحمراء في يناير المقبل على سبيل الإعارة، كما يدخل ضمن الحسابات أحمد خالد كباكا لاعب وسط القلعة الحمراء وفريق الشباب، إضافة إلى تحديد مقابل مادي.

أحمد خالد كباكا 

وتضع إدارة فريق فيوتشر ثنائي النادي الأهلي، ضمن الحسابات في الفترة المقبلة لضمهم على سبيل الإعارة في انتقالات شهر يناير.

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تفاصيل المفاوضات مع نجم فيوتشر

أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن النادى الاهلى بدأ التفاوض الرسمى منذ فترة، للتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر، لحسم الصفقة فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

شوبير 

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الأهلى بدأ التفاوض بشكل رسمى مع عمر كمال عبد الواحد، الذي يضع الأولوية للأهلى فى اختياراته، ورفض وضع شروطا مادية للتوقيع".

نجم فيوتشر

وأضاف شوبير: "عمر كمال عبد الواحد قال للأهلى مش همشى ببلاش من فيوتشر، لازم النادي يستفيد لأنه صاحب فضل عليا، وده الموسم الثالث ليا مع الفريق، وهو النادى الذى أعادنى للتألق الكروى بعد فترة تجميد مع حسام حسن فى المصري البورسعيدى".

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تحركات ثعلب الأهلي تحسم الصفقة

وقال شوبير: "حتى هذه اللحظة لم يحدث اتصال رسمى بين محمود الخطيب رئيس الأهلي، ووليد دعبس رئيس مودرن فيوتشر، من أجل إتمام صفقة عمر كمال عبد الواحد، لكن عدلى القيعى رئيس شركة الكرة بالأهلى بدأ التفاوض مع عمر كمال ومن يمثله خلال الـ 72 ساعة الماضية، وحاول التواصل مع وليد دعبس من أجل التحدث فى تفاصيل حسم الصفقة".

واستكمل شوبير: "لذا الأهلى بدأ التفاوض رسمياًَ لضم عمر كمال عبد الواحد وحسم الصفقة بتفويض لعدلى القيعى رئيس شركة الكرة، الذي حسم الموقف".

عمر كمال عبد الواحد 

وحصل القيعي، على الضوء الأخضر من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للتعاقد مع نجم فيوتشر، باعتباره من أبرز اللاعبين على الساحة الكروية فى الوقت الحالي، وقادر على تقديم الإضافة فى أكثر من مركز سواء الجناحين أو الظهير الأيمن، وكذلك مركز صانع الألعاب.

صفقة المبادلة لاعبين من الأهلي عمر كمال فيوتشر النادي الأهلي عدلي القيعي

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