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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

كولر يحسمها| المدرب السويسري يقرر مصير موديست مع الأهلي.. مفاجأة للجميع

صدى البلد

لا يزال لاعب الأهلي الفرنسي انتوني موديست، يشكل لغزا لجمهور الأحمر، وسط مطالبة مارسيل كولر برحيله بسبب عدم فاعليته على المرمى، وفشله في تقديم أوراق اعتماده للجمهور، الذي لا يرى موديست في مركز 9 لفريق بحجم الأهلي.

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كولر يحسم قراره عن موديست

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قراره النهائي بشأن رحيل مهاجم الفريق الفرنسي أنتوني موديست، في شهر يناير المقبل.

مارسيل كولر 

وناقشت لجنة تخطيط الكرة داخل الأهلي، مصير أنتوني موديست مع مارسيل كولر، وذلك لحسم ملامح ملف صفقات الأهلي الشتوية، يناير 2024.

موديست

ورفض كولر، توصية لجنة التخطيط، وتمسك باستمرار أنتوني موديست، ومنحه الفرصة كاملة حتى نهاية الموسم الجاري، حيث راهن المدرب السويسري، على تألق موديست مع الفريق، حال استمراره في المشاركة طوال الموسم الجاري، مشددًا على حاجة اللاعب لتحقيق عامل الانسجام مع باقي زملائه بالفريق، خلال المرحلة المقبلة.

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خطة الأهلي لدعم الخط الهجومي

وناقش مارسيل كولر مع لجنة التخطيط، إمكانية دعم الخط الهجومي للفريق، وجرى الاستقرار على التعاقد مع مهاجم محلي جديد، نظرًا لاكتمال الأجانب في قائمة الأهلي، وتمسك المدرب السويسري باستمرار أنتوني موديست، وعدم رحيله في يناير.

مروان حمدي 
أحمد عاطف
أحمد أمين أوفا

وتلقى كولر عدة ترشيحات لضم مهاجم محلي جديد، يأتي على رأسهم أحمد أمين أوفا، مهاجم نادي إنبي، ومروان حمدي، لاعب المصري، إضافة إلى أحمد عاطف، لاعب مودرن فيوتشر.

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كولر يتحفظ على التجديد لـ معلول 

في سياق متصل، طلب كولر دعم مركزين في يناير بجانب المهاجم، هما المدافع والظهير الأيسر، في ظل حاجة الفريق إلى بناء دفاع قوي مع محمد عبد المنعم.

علي معلول

السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تحفظ على تجديد عقد التونسي الدولي علي معلول عقب نهايته في الموسم الجاري، حيث أبدى المدرب في الجلسة الأخيرة مع لجنة التخطيط بحضور المشرف العام على الكرة، تحفظه على تجديد عقد معلول في الفترة المقبلة، وطلب بضم ظهير أيسر في يناير المقبل.

معلول

يرى كولر أن علي معلول تقدم في السن، وأصبح غير قادر على العطاء في السنوات المقبلة، ما دفعه للمطالبة بضم ظهير أيسر في يناير المقبل ضمن الصفقات الشتوية.

كولر يحسمها المدرب السويسري مصير موديست مع الاهلي علي معلول لجنة التخطيط أنتوني موديست أحمد أمين أوفا احمد عاطف

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