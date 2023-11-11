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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

صدى البلد

عقب توجيه الشكر للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، بعد الهزيمة أمام نادي زد في الجولة الماضية، بدأت رحلة البحث عن مدرب يتولى مسئولية الفريق، في ظل الاعتماد على معتمد جمال كمدرب مؤقت، للمنافسة على البطولات التي يشارك بها النادي.

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الزمالك يفاضل بين أكثر من مدير فني أجنبي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن طرح عدد من المدربين الأجانب، مثل المدرب الإيطالي والتر ماتزاري، إضافة إلى مدرب إيرلندي يتحفظ المجلس على ذكره في الوقت الحالي، مؤكدًا على أن معتمد جمال سيستمر في منصبه، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي لتولي مسئولية قيادة الفريق فنيًا بشكل رسمي.

الإيطالي والتر ماتزاري

وكان نادي الزمالك، قد أعلن عن توجيه الشكر للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للفريق، وذلك بعد الهزيمة أمام نادي زد في الجولة الماضية من مسابقة دوري NILE، التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي.

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مصير موسيماني من تدريب الزمالك

أوضح المصدر، موقف المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لنادي الوحدة الإماراتي، بعد إعلان ناديه رحيله عن صفوف الفريق بشكل رسمي، وتوجيه الشكر له.

موسيماني

وأكد المصدر، أن بيتسو موسيماني، تم طرحه من أحد الوكلاء خلال الفترة الأخيرة، من أجل تولي مسئولية قيادة الفريق فنيًا خلفًا للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لكن حتي هذه اللحظة لم يتم حسم القرار النهائي بشأنه، مشيرًا إلى أن اسمه مازال مطروح حاليًا على إدارة النادي.

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زوجة موسيماني تعيق توليه قيادة الزمالك

كشف الإعلامي محمد بركات، حقيقة اقتراب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، من تولي المهام الفنية لفريق الزمالك، بعد رحيله عن الوحدة الإماراتي.

وقال بركات في تصريحاته عبر برنامجه التلفزيوني، إن نادي الزمالك غير متحمس للتعاقد مع موسيماني لتولي تدريب الفريق، موضحا أن عدم تحمس الزمالك، يأتي في ظل خلافاته السابقة مع مسؤولي الاهلي بسبب تدخلات زوجته وبعض التصريحات الإعلامية السابقة.

وشدد بركات، على أن تعاقد الزمالك مع موسيماني صعب وليس على طاولة القلعة البيضاء في الوقت الحالي.

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هل يعود طارق حامد للزمالك؟

فوجئ أعضاء نادي الزمالك، بتواجد لاعب النادي السابق طارق حامد، داخل جدران القلعة البيضاء صباح أمس الجمعة.

وقام طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر وضمك السعودي، بزيارة نادى الزمالك، حيث تواجد اللاعب داخل مقر القلعة البيضاء، على هامش وجوده في مصر للانتظام في معسكر الفراعنة.

جاء سبب تواجد طارق حامد داخل نادي الزمالك، لينهي بعض الأوراق الخاصة به «تحرير توكيل» عن طريق سيارة الشهر العقاري المميكنة التي تتواجد داخل الزمالك كل يوم جمعة.

وانضم طارق حامد، إلى قائمة منتخب مصر، استعدادًا لمواجهتي جيبوتى وسيراليون يومى 16 و 19 نوفمبر الجاري، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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قائمة منتخب مصر لمواجهة جيبوتي وسيراليون 

حراسة المرمى محمد الشناوي، محمد صبحى، أحمد الشناوي

منتخب مصر

الدفاع محمد هانى، عمر كمال عبدالواحد، على جبر، محمد عبد المنعم، أحمد سامى، رامى ربيعة، محمد حمدى، أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد، مروان عطية، محمد الننى، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، حمدى فتحى، محمد صلاح، مصطفى فتحى، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، حسين الشحات.

الهجوم مصطفى محمد، محمد شريف

وتقام مباراة منتخب مصر و جيبوتى فى السادسة مساء يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة، بينما تقام مباراة سيراليون يوم 19 فى ليبيريا بتمام الرابعة عصراً.

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