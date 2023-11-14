نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير.. تعرف عليهم

يسعى نادي الزمالك أي العودة الى سابق عهده منافسا على كافة البطولات، ووضع مسئولي النادي خطة إحلال وتبديل للوصول الى أفضل تشكيلة ممكنة من اللاعبين القادرون على حصد البطولات، لذا لجأ النادي الى الحصول على توقيع عدد كبير من اللاعبين المميزين، الى جانب حل أزمة مستحقات نادي سبورتنج لشبونة في صفقة شيكابالا، إضافة إلى مستحقات متأخرة للمغربى خالد بوطيب، والبالغة مليون و900 ألف يورو، وحق رعاية نادى وادى دجلة في السنغالى إبراهيما نداى، والبالغة 7 آلاف دولار، فضلاً عن مستحقات الغانى بنجامين أشيمبونج مهاجم الفريق السابق، لفتح باب القيد لإمكانية قيد اللاعبين الجدد.

مفاوضات سرية لتدعيم الفريق الأبيض

يسعى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لحل أزمة إيقاف القيد، من أجل التعاقد مع صفقات قوية، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في العديد من المراكز، خلال انتقالات يناير المقبل.

مجلس إدارة الزمالك

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن إدارة الكرة في الزمالك، دخلت في مفاوضات سرية مع العديد من اللاعبين من أجل ضمهم لصفوف الفريق الأبيض، حال الانتهاء من أزمة القيد.

نصف دستة لاعبين في الطريق للزمالك

أشار المصدر، إلى أن إدارة الكرة بالقلعة البيضاء، فتحت بالفعل خطوط اتصال مع العديد من اللاعبين، وصل عددهم الى 6 لاعبين، لضمهم لصفوف الأبيض، بعد انتهاء أزمة القيد.

عمر كمال عبد الواحد

أوفا

محمد حمدي

بن شرقي

مروان حمدي

رمضان صبحي

يأتي في مقدمة اللاعبين، عمر كمال عبد الواحد، لاعب فيوتشر، والمغربي أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري، ورمضان صبحي، لاعب بيراميدز، ومروان حمدي، لاعب المصري، وأحمد أمين أوفا، مهاجم إنبي، ومحمد حمدي، ظهير وجناح إنبي.

4 أزمات سببت إيقاف القيد في الزمالك

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قرارًا خلال الفترة الماضية، بحرمان الزمالك من القيد لحين سداد الغرامات التالية:

اتشيمبونج

ـ الغرامة الخاصة بشيكابالا، قائد الفريق، لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي، البالغة 1.5 مليون دولار.

ـ الغرامة المستحقة لصالح بنجامين أتشيمبونج، لاعب النادي السابق، البالغة 270 ألف دولار.

ـ حق الرعاية المستحق لنادي وادي دجلة، في صفقة انتقال السنغالي إبراهيما نداي، البالغ قيمتها 7500 دولار.

سامسون

ابراهيما نداي

ـ حق الرعاية المستحق لنادي «ليون 36» النيجيري، في صفقة انتقال سامسون، والبالغة 11.8 ألف دولار.

مساعي لحل أزمة شيكابالا مع سبورتنج لشبونة

تواصل عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مع إدارة نادي سبورتنج لشبونة، من أجل حل الأزمة الخاصة بشيكابالا، والتوصل لاتفاق معهم للموافقة على جدولة المتأخرات.

شيكابالا

وينتظر مسؤولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، رد نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى، بشأن موافقته على تقسيط غرامة محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد الفريق الأبيض، والتى تقدر بحوالى مليون و500ألف يورو.