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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة| هل مات أم وقع في الأسر ؟.. هذا ما قالته أمه

صدى البلد

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، فور انتشار خبر فقدان التواصل مع ابن رئيس الكيان الإسرائيلي، الذي لم يعرف اسمه حتى الآن، ولم يعلن عنه أحدًا من أهله، ولم يتمكنوا من الوصول إليه، الأمر الذي أثار الشكوك حول اتخاذه اسيرا أو ربما مقتله.

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فقدان الاتصال بنجل رئيس كيان الاحتلال

كشفت هيئة البث الإسرائيلية ان زوجة الرئيس الإسرائيلي "إسحق هرتسوج"  فقدت الاتصال بابنها الجندي الذي كان مع القوات المتوغلة برياً إلى قطاع غزة.

رئيس اسرائيل
جيش الاحتلال

ولم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل فقد الاتصال مع ابن الرئيس الاسرائيلي اسحاق هرتسوج، دون توضيح اي من الثلاثة أبناء للرئيس، حيث لديه "نوعام، ماتان وروعي".

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كشفت زوجة الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوج، عن انقطاع الاتصال مع ابنهما الذي يقاتل داخل قطاع غزة، مع قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

رئيس إسرائيل وزوجته

وقالت ميشال هرتسوج لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، إن أحد أبنائها من بين الجنود الإسرائيليين الذين تم استدعاؤهم للقتال في غزة"

ميشال هرتسوج

وأضافت: "لم يكن لدينا أي اتصال معه منذ بعض الوقت، لكن لدينا أمل"، ولم تذكر زوجة الرئيس أي من أبنائهما الثلاثة موجود في غزة.

جاء ذلك في ظل إعلان الكيان الصهيوني، عن مقتل أكثر من 40 من جنودها داخل غزة، منذ بدء عملياتها البرية داخل القطاع قبل أسابيع.

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من هي ميشيل هرتسوج؟

محامية إسرائيلية زوجة الرئيس الإسرائيلي الحالي، وولدت يوم 15 مايو 1961 في كيبوتس بيت حرود.

ميشال هرتسوج

تخرجت عام 1986 من كلية الحقوق في تل أبيب، وعملت لدى سلاح الاستخبارات الإسرائيلي، المكان الذي التقت فيه مع زوجها، وتزوجا في أغسطس 1985، وأنجبا ثلاثة أبناء.

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انتقادات موجهة لنجل نتنياهو

على النقيض، تساءل العديد من المواطنين عن ابن رئيس وزراء إسرائيل “نتنياهو”، الذي انتشرت عنه أخبار بأنه في الخارج يستمتع بأحد الشواطئ بالخارج، في ظل الحرب القائمة بين إسرائيل وفلسطين المتواصلة لقرابة أكثر من شهر .

ابن نتنياهو 

تعرض نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لانتقادات بسبب بقائه في مدينة ميامي الأمريكية، أثناء عودة جنود الاحتياط إلى وطنهم للقتال ضد حماس، حيث يقيم يائير نتنياهو (32 عاما) في فلوريدا منذ شهر أبريل على الأقل.

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تجاهل ابن نتنياهو لاستدعاء الاحتياط

في الوقت الذي تم استدعاء 360 ألف جندي احتياط للجيش الإسرائيلي، وهو عدد غير مسبوق، حيث عاد عدد منهم من إقامتهم بالخارج إلى إسرائيل، تجاهل ابن رئيس الوزراء الأمر.

نتينياهو ونجله

وبالرغم من اشتعال النزاع في غزة، قرر يائير البقاء في ميامي، مما أثار غضب بعض عناصر الجيش الإسرائيلي، وفقا لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

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انتقادات من عناصر الجيش ليائير

قال جندي متطوع يخدم على الجبهة الشمالية لإسرائيل لصحيفة التايمز: "يائير يستمتع بحياته في شاطئ ميامي بينما أنا على الخطوط الأمامية".

وأضاف: "نحن الذين نترك عملنا وعائلاتنا وأطفالنا لحماية عائلاتنا في الوطن والبلد، وليس الأشخاص المسؤولين عن هذا الوضع".
وتابع: "إخوتنا وآباؤنا وأبناؤنا سيذهبون جميعا إلى الخطوط الأمامية، لكن يائير ليس موجودا بعد، إنه لا يساعد في بناء الثقة في قيادة البلاد".

وقال جندي آخر، تم نشره على الحدود مع غزة: "لقد عدت جوا من الولايات التي لدي فيها وظيفة، وحياة، وعائلتي".

وأضاف: "لا توجد طريقة يمكنني من خلالها البقاء هناك والتخلي عن بلدي وشعبي في هذا الوقت الحرج، أين نجل رئيس الوزراء؟ ولماذا ليس في إسرائيل؟".

يائير

يائير، الذي درس المسرح في المدرسة الثانوية، أدى الخدمة العسكرية الإجبارية وعمل في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وليس كجندي مقاتل.

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي غزة رئيس الكيان الإسرائيلي رئيس وزراء اسرائيل يتسحاق هرتسوج الشعب الفلسطيني

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