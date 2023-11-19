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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

صدى البلد

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا، صورة حساب منسوب للاعب النادي الأهلي المغربي رضا سليم، يرحب بمهاجم نادي سموحة وهداف الأهلي السابق النيجيري جونيور اجايي، في صفوف الأهلي مجددا، وهو ما فتح باب التكهنات حول عودة اجايي، للقلعة الحمراء، في ظل بحث الأحمر عن مهاجم صريح 9، وربما وجد مارسيل كولر ضالته في النيجيري، بعد العودة من إصابته.

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ترحيب اجايي بالعودة للأهلي

نشر الحساب المنسوب للاعب الأهلي المغربي رضا سليم، وضع قلب على منشور منسوب أيضا للمهاجم النيجيري كتب عليه "العودة للأهلي قريبا".

وتداول رواد السوشيال ميديا المنشور على نطاق واسع، بين مؤيد لعودة اجايي، حيث وصفه البعض بأنه أفضل من الفرنسي انتوني موديست، بينما عارض آخرون بالتأكيد أن أجايي لم يعد لديه ما يقدمه، خاصة أنه مصاب منذ فترة طويلة مع سموحة وغائب عن الملاعب.

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اجايي: لن افكر مرتين اذا طلبني الأهلي

أكد جونيور أجايي، لاعب سموحة، أنه لن يفكر مرتين إذا استدعاه الأهلي، ناديه القديم، مجددًا، ولم يغلق الباب أمام إمكانية الانتقال للغريم التقليدي الزمالك أو بيراميدز.

اجايي في سموحة

تحدث جونيور أجايي عن رحيله عن النادي الأهلي في مقابلة تلفزيونية سابقة عبر قناة "أون تايم سبورتس": "تفاجئت.. ولم أكن سعيدًا، شعرت أنه كان لدي الكثير لأعطيه وأثبته، لكنني لست غاضبًا، كنت متفاجئًا، كنت أعرف أنني سأغادر من الأخبار".

اجايي في الأهلي 

وأضاف أجايي:" لم يحاول أحد من إدارة الأهلي التحدث معي منذ أن غادرت، لم أفعل شيئًا سيئًا، هم طلبوا مني المغادرة، لم تحدث مشاكل أثناء مغادرتي والأمور تمت بسهولة لأنه كان هناك اتفاقًا ثنائيًا، كلا الطرفين كان سعيدًا، مضيت في طريقي والأمور لم تكن سيئة بيني وبين الإدارة".

النيجيري اجايي

وواصل: "أحب الأهلي جدًا، ولكن أتيحت لي الفرصة لأذهب إلى سموحة لكي أساعدهم على النجاح وتحقيق الإنجازات، وهناك شئ وحيد يسعدني وهو حب الجماهير حتى الآن، أتلقى رسائل من جمهور الأهلي وهذا يجعلني سعيدًا، وأنا راض تمامًا برضاء جمهور الأهلي عني".

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مشوار مضيء للنيجيري مع الأهلي

كان النادي الأهلي قد أعلن في موسم 2022، عن وقت فسخ تعاقده بشكل رسمي مع الدولي النيجيري جونيور آجايي بالتراضي.

مشوار مهاجم الأهلي الاسبق

ونجح الأهلي في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2016 قادماً من صفوف نادي الصفاقسي التونسي، ليخوض 161 مباراة، وأحرز خلالها 41 هدفا وصنع 30 هدفاً آخر لزملاؤه في الفريق الأحمر.

جونيور اجايي 

وعلى مستوى البطولات فقد توج الفهد النيجيري مع الأهلي بـ 11 بطولة بواقع 4 بطولات الدوري المصري، ولقبين دوري أبطال إفريقيا، بجانب حصوله على مرتين كأس مصر، ولقبين السوبر المحلي، إضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي كل منهما مرة واحدة.

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الاهلي: لم نتفاوض مع اجايي

أكد مصدر بالنادى الاهلى، أن ناديه لم يفاوض النيجيري جونيور اجايي مهاجم سموحة المصاب للعودة للقلعة الحمراء، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد الأزمة الهجومية التى يعانى منها المارد الأحمر.

اجايي

وقال المصدر: "لم ندخل في أي مفاوضات مع اجايي للعودة للأهلى في الشتاء ، كولر لم يطلب مهاجمين جدد، ولم يحسم مصير بقاء موديست من عدمه، كولر لديه قناعات كاملة بمستوى موديست وسيمنحه فرصة المشاركة في المباريات المقبلة لإتخاذ قرار نهائي بشأنه وبعدها سنفكر في ملف المهاجم الاجنبى".

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مشوار الأهلي في شهر نوفمبر

يحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 13 نقطة جمعها من 5 مباريات، حيث فاز في 4 مواجهات،  وتعادل ايجابيا في مباراة واحدة مع الجونة.

الاهلي والجونة

ويستعد الأهلي لخوض 3 مباريات خلال هذا الشهر، حيث يخوض مواجهتين أمام قطبي الإسكندرية سيد البلد الاتحاد السكندري، وسموحة.

الاهلي

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

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