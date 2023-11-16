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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أسعار السكر اليوم| إجراء حكومي لحل الأزمة.. و27 جنيهًا للكيلو بهذه المنافذ

صدى البلد

تشهد مصر أزمة عنيفة في نقص المعروض من السكر، ارتفعت حدتها خلال الأسبوع الجاري، ودفعت الأسعار نحو مستويات تاريخية غير مسبوقة وصلت 50 جنيها للكيلو في بعض المناطق، على الرغم من الإعلان السابق للحكومة عن مبادرة لخفض أسعار مجموعة من السلع، بنسب تتراوح بين 15 و25%، بينها "السكر" على أن يتم بيع الكيلو للمستهلكين بسعر 27 جنيهاً للكيلو.

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تدخل حكومي لتوفير 50 ألف طن

قالت مصادر بوزارة التموين، إن الهيئة العامة للسلع التموينية تعتزم البت في مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام يوم السبت المقبل، بهدف المساهمة في زيادة المعروض المحلي.

توفير 50 الف طن

وأوضحت المصادر، أن المناقصة الجديدة سترفع إجمالي واردات السوق من السكر فوق 400 ألف طن هذا العام، لكنها لا تزال غير كافية لتغطية الفجوة المقدرة بأكثر من 800 ألف طن سنوياً، إذ تنتج مصر نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريباً.

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توقعات بزيادة الأسعار حتى يناير

أشارت المصر، إلى أنه من المتوقع أن تصل تلك الكميات بعد 45 يوما من الإعلان عن المناقصة، أي أنها لن تدخل قبل بداية العام المقبل، وستظل الأسعار مرتفعة حتى توفير كميات تناسب احتياجات السوق الفعلية.

زيادة أسعار السكر

وأضافت، أنه وفقاً لبيانات الوزارة، فإن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي حتى شهر أبريل من العام المقبل، لكن هذا المخزون يخص السكر التمويني وليس السكر الحر.

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هل توقفت مصانع السكر عن الانتاج؟

وقال وكلاء لعدد من مصانع السكر في مصر، إن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريباً، وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال بورصة السلع، بواقع 250 طن أسبوعي لكل شركة.

سكر

وقال رئيس البورصة السلعية، إبراهيم العشماوي، إن البورصة شهدت طرح ما يقرب من 139 ألف طن سكر، حتى الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، واشترتها نحو 120 شركة متنوعة بين تجارية، وغذائية، وشركات تعبئة وتغليف من خلال نحو 10 جلسات.

وأعلنت وزارة التموين عن طرح السكر من خلال بورصة السلع بداية من نهاية أغسطس، وطرحت شركات من القطاع الخاص أول جلستين، في حين تولت الشركات الحكومية طرح الجلسات الثماني التالية، ومؤخراً تراجع سعر البورصة بواقع 300 جنيه في الطن نزولا إلى 24 ألف جنيه.

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وزير التموين موعد وصول شحنة السكر

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية ، تقريرًا من الهيئة العامة للسلع التموينية حول تعاقدات الهيئة ‏للسكر مؤخرًا ، وكشف التقرير الوارد عن تعاقد الهيئة على ‏‏100 ألف طن سكر ابيض تصل خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.

شحنة سكر

وأكد «المصيلحي» ‏أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتي طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ‏السيسى، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر وتلبية احتياجات ‏المواطنين من سلع مهمة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.

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سعر السكر في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية

أكد الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية، تضخ في مخازنها يوميًا ما بين 2000 إلى 3000 ‏طن سكر يوميًا، لمنافذ صرف السلع التموينية للمستفيدين ‏من الدعم.

سعر السكر

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إلى أن مازال هناك دعما كبيرًا لسعر السكر داخل منافذ التموين، والذي تمثل 12.60 قرش للكيلو علي بطاقة التموين، كما يوجد سكر مدعم وفقا للمبادرة رئاسة الوزراء لتخفيض الأسعار، ويكون سعر كيلو السكر بها 27 جنيها في جميع منافذ الأماكن الاستهلاكية المشاركة في مبادرة رئاسة الوزراء بتخفيض الأسعار.

أسعار السكر اليوم السكر اليوم أسعار السكر 27 جنيه ا للكيلو 50 جنيها للكيلو

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