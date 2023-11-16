المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

مازالت أزمة ثلاثي الزمالك مشتعلة داخل أسوار القلعة البيضاء، مما أجبر نجوم الفريق الأول لكرة القدم على التدخل بشكل شخصي لحل الأزمة.

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أزمة فتوح مع الزمالك

كشف مصدر كواليس ما دار بين أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع الثنائى أحمد فتوح ومحمد صبحي خلال وجودهما فى معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون ضمن مباريات الجولة الأولي والثانية من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026 والمقرر لهم 16 و19 نوفمبر الجاري.

كواليس ما دار بين زيزو وثنائى الزمالك بمعسكر منتخب مصر

وقال المصدر: "أحمد سيد زيزو جلس بمفرده مع الثنائى أحمد فتوح ومحمد صبحي على هامش أحد تدريبات منتخب مصر وتحدث معهما عن أزمتهما مع نادي الزمالك، على خلفية خروجهما من معسكر الفريق قبل مباراة زد، في الجولة السادسة من بطولة دوري nile".

وأشار المصدر إلى أن أحمد سيد زيزو طالبهما بضرورة التركيز الشديد وعدم الانشغال بأى أمور وأن يكون هدفهما العودة للتدريبات الجماعية من جديد وأنهما بالفعل ارتكبا خطأ بخروجهما من المعسكر.

وتابع: "الثنائى فتوح وصبحي اعترفا لزيزو بالخطأ وأنهما يقدران الجميع داخل النادي، ولن يكررا ذلك مرة أخرى وأنهما تقبلا قرارات مجلس الإدارة".

مجلس الزمالك يوقع عقوبات جديدة على فتوح وصبحي والزناري

وأعلن نادي الزمالك إيقاف ثلاثي الفريق لمدة شهر، أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وتقرر خصم 25% من العقد السنوي لأحمد فتوح، وخصم 20% من العقد السنوي لمحمد صبحي، و15% من العقد السنوي لمصطفى الزناري، كما تقرر استمرار القرار السابق بعرض الثلاثي للبيع.

وكان الزمالك قرر إحالة الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للتحقيق، وعرضهم للبيع.

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أزمة ثلاثي نادي الزمالك

كان ثلاثي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزناري، قد غادروا معسكر الزمالك قبل مواجهة زد بأقل من 24 ساعة، وهو ما أثار غضب الجهاز الفني والذى قرر استبعاد الثلاثي وتجميدهم لحين عرض أمرهم على مجلس الإدارة.

واجتمع مجلس إدارة الزمالك وناقش مذكرة عبدالواحد السيد مدير الكرة في الفريق، وقرر تجميد الثلاثى وإحالتهم للتحقيق، بالإضافة إلى عرضهم للبيع بعد ما بدر منهم، كما قرر توجيه الشكر للكولومبى خوان كارلوس أسوريو المدير الفنى للفريق، وكذلك لمدحت عبدالهادى المدرب العام، مع إسناد مهمة تدريب الفريق مؤقتا لمعتمد جمال، بالإضافة لتواجد أحمد مجدى كمدرب ومحمد عبدالمنصف مدربا لحراس المرمى وعبدالواحد السيد مديرًا للكرة.