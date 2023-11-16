صدم الزمالك| محامي كهربا يحدد موعد دفع الغرامة.. اللاعب مكمل والفلوس هتتأخر لهذا السبب

تطورات جديدة شهدتها أزمة غرامة كهربا خلال الساعات القليلة الماضية، حيث فجر محامي اللاعب صدمة للزمالكاوية خلال تصريحاته التلفزيونية الأخيرة.. فما القصة؟

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كان قد أصدر قرارًا في وقت سابق بتغريم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، مليوني و400 ألف دولار لصالح نادي الزمالك؛ بسبب فسخ تعاقده من جانب واحد عام 2019.

إيقاف محمود كهربا

اتحاد كرة القدم المصري، قد قرر مؤخرا ايقاف محمود كهربا مهاجم الأهلي، لمدة 6 مباريات بالدوري المصري، بنهاية الموسم الماضي، بسبب احتفاله غير اللائق مع جماهير النادي الأهلي، في مباراة الزمالك.

يذكر أن المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، قرر فى وقت سابق تخفيف عقوبة "كهربا"، إلى الإيقاف ست مباريات فقط، وغرامة نصف مليون جنيه بدلًا من 12 مباراة.

وبعد العودة من الراحة والتوقف الدولى، سيكون أمام محمود كهربا مباراة الأهلى وسموحة، الأخيرة في فترة إيقافه، إذ من المقرر أن يشارك بشكل طبيعي في مواجهة مباراة الأهلي وزد المقررة إقامتها الأربعاء في السادس من ديسمبر.

تطورات أزمة كهربا

كشف أشرف عبد العزيز، محامي كهربا، مهاجم النادي الأهلي، عن تطورات دفع موكله لغرامة نادي الزمالك، قائلا: «يتبقى مباراة فقط، وسوف تنتهي فترة إيقاف كهربا في الدوري المصري».

وأضاف محامي كهربا في تصريحات تلفزيونية: «عندما يأتي الوقت المناسب سوف يدفع، سواء كان ذلك قريبًا أو بعيدًا، بعد الاستئناف، أتمنى أن نتقابل في أغسطس المقبل».

وتابع: «لا أحد يضمن الظروف، ربما بعد عام أو اثنين أو ثلاثة، هناك الكثير من الإجراءات واللوائح المتبقية».

هل يتم تقسيط غرامة كهربا؟

بدوره أكد الإعلامي محمد شبانة، أن المحامي الخاص بـ محمود عبد المنعم كهربا تحدث مع المحامي الإيطالي لنادي الزمالك من أجل دفع مبلغ الغرامة دون فوائد وبعد الحصول على نصف الغرامة من ديبورتيفو أفيش البرتغالي، سيتم تسديد الفوائد لاحقًا، مع كتابة تعهد بذلك.

وأشار شبانة خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن ملف محمود عبدالمنعم كهربا، بشأن غرامة الزمالك سيتم فتحه مجددًا في الاتحاد الدولي خلال شهر أبريل 2024، والذي سيُطلب إعادة النظر في الحيثيات والطعن على القرار.

وأضاف، أن محامي الزمالك وافق على طلب محامي كهربا بالحصول على مليوني دولار وتأجيل دفع الفوائد، ولكن المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب رفض تقسيط الغرامة أو الحصول عليها دون الفوائد.

مباريات الأهلي المقبلة

يذكر أن محمود كهربا، قد غاب عن المشاركة فى المباريات الخمسة التى شارك فيها الأهلى بالدورى أمام المصرى والإسماعيلى والمقاولون وسيراميكا والجونة ويتبقى له مباراة واحدة حتى يعود للمشاركة فى المباريات بعد انتهاء الإيقاف أمام سموحة.

ويلعب الأهلى مباراتين بعد انتهاء فترة التوقف الحالية لمسابقة الدورى أمام سموحة وزد في الدوري ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا قبل أن يسافر إلى السعودية لخوض منافسات كأس العالم، قبل أن يعود مجددا لاستكمال مشواره فى البطولات المحلية والأفريقية.