تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن المحامي الخاص بـ محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي تحدث مع المحامي الإيطالي لنادي الزمالك من أجل دفع مبلغ الغرامة دون فوائد، وبعد الحصول على نصف الغرامة من ديبورتيفو أفيش البرتغالي، سيتم تسديد الفوائد لاحقًا، مع كتابة تعهد بذلك

وأشار شبانة خلال تصريحات تلفزيونية، أن ملف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، بشأن غرامة الزمالك سيتم فتحه مجددًا في الاتحاد الدولي خلال شهر أبريل 2024 وسيُطلب إعادة النظر في الحيثيات والطعن على القرار.

وأضاف أن محامي الزمالك وافق على طلب محامي كهربا بالحصول على مليوني دولار، وتأجيل دفع الفوائد، ولكن المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب رفض تقسيط الغرامة أو الحصول عليها دون الفوائد.