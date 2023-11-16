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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يفاوض 4 مدربين خلفا لـ أوسوريو.. ورد مفاجئ من موسيماني

موسيماني
موسيماني

فجر الإعلامي اسلام صادق، مفاجأة عن مدربين الزمالك المحتملين، مؤكدا الزمالك يفاوض 4 مدربين منهم 2 ألمان وواحد فرنساوي والأخير بسيرو المدرب السابق للأهلي والذي كان يتواجد عام 2015 بالقلعة الحمراء.

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وأضاف صادق خلال تصريحات تلفزيونية،:" المدرب البرتغالي رحب بالإنضمام للزمالك ولكن اشترط ولكن بعد بطولة إمم افريقيا لأنه حاليا يدرب منتخب نيجريا.

وكشف مفاجأة  من العيار الثقيل عن مفاوضات مع ببيتسو موسيماني لتدريب القلعة البيضاء، ولكن المدرب الجنوب افريقي رفض قبول عرض الزمالك في ظل رغبة زوجته وهو خلاف بين المدرب وزوجته علي قبول العرض.

 

المدرب البرتغالي القلعة البيضاء القلعة الحمراء بيتسو موسيماني الإعلامي إسلام صادق ببيتسو موسيماني بطولة أمم إفريقيا

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