تواصل أوسوريو مع أمير مرتضى يضع مجلس الزمالك في أزمة أمام مستحقات الكولومبي

فجر الإعلامي إسلام صادق، مفاجأة عن عقد جلسة واجتماع طارئ بين النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، لبحث أسباب تراجع أداء الفريق.

وقال صادق، خلال برنامج “البريمو” بقناة “تن”: “مشكلة مستحقات أوسوريو صداع في رأس مجلس الإدارة، وشكوك حول سيطرة أمير مرتضى منصور على رأس المدرب الكولومبي”.

وأوضح صادق: “الزمالك دعا أوسوريو لحل أزمة المستحقات، ولكنه لم يذهب للقلعة البيضاء وذهب لاتحاد الكرة وجلس مع جمال علام لمخاطبة الزمالك بحل أزمة مستحقاته، وبالفعل اتحاد الكرة هاتف حسين لبيب لحل أزمة المدرب”.

وأضاف أن مجلس الزمالك عرض جدولة مستحقات المدرب الكولومبي البالغة 390 ألف دولار.

وتابع: "المدرب طلب من اتحاد الكرة مهلة للتفكير وبعدها كان رده برفض الجدولة والتمسك بالحصول على مستحقاته كاش".