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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادر السيد يعلق على استدعاء أحمد فتوح للمنتخب بعد إيقافه من الزمالك

صدى البلد

نشر الإعلامي هاني حتحوت تصريحات نادر السيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق بشان  استدعاء أحمد فتوح للمنتخب بعد إيقافه من الزمالك.

و كتب هاني حتحوت عبر فيسبوك: ليس من مصلحة فتوح أو المنتخب أن يشارك اللاعب أمام جيبوتي أساسيا وأتحفظ على استدعائه للمعسكر،نادر السيد يعلق على استدعاء أحمد فتوح للمنتخب بعد إيقافه من جانب نادي الزمالك .

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها السادسة مساء اليوم الخميس  في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

شارك في المران الختامي  ٢٥ لاعبا وهم :  محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح  وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه  وعمر مرموش وحسين الشحات.

حضر المران اللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة و حازم إمام عضو اتحاد الكرة و المشرف على المنتخب و دكتورة دينا الرفاعي عضو المجلس .

نادر السيد أحمد فتوح الظهير أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك المنتخب

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