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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم عبد الخالق: كهربا تسبب في خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي بالإمارات

صدى البلد

أكد إبراهيم عبدالخالق لاعب نادي الزمالك، أن محمود عبدالمنعم كهربا زميله السابق ولاعب الأهلي الحالي، هو من تسبب في خسارة مباراة السوبر أمام الأهلي، بنتيجة 3-2 في الإمارات.

 

وتابع عبدالخالق خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كهربا خالف الأوامر وكنا نتقدم بهدف دون رد، ومحمد إبراهيم كان من المفترض أن يسدد ركلة الجزاء في تلك المباراة، وبعد ذلك المباراة انقلبت ضدنا".

 

وأضاف إبراهيم عبدالخالق: "حسام غالي لاعب الأهلي السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي، هو مثلي الأعلى وحببني في الكرة، وهو من أفضل لاعبي الوسط في مصر، ولا يزال يتمتع بحماسه في المباريات الخماسية".

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