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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مجدي عبد الغني يكشف عن مفاجأة صادمة بشأن استبعاد كهربا من مباراة الجونة

صدى البلد

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني عن مفاجأة صادمة بشان استبعاد كهربا من مباراة #الجونة  ورأيه في أداء نجم الأهلي موديست.

وقال مجدي عبد الغني :  تم إيقاف كهربا  علي حاجة عملها الموسم الماضي ، في عقاب ينتظر موسم كامل أي الي بيحصل ده، وموديست يريح شوية او ينزل مش نافع ، ومشوفناش منه أي حاجة و الوقت بيجري مننا، بالإضافه أنه ملعبش ولا ماتش دولي ،ولكن عندة وقت في التوقف انه يرفع من لياقته.

وسقط السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي في فخ التعادل أمام الجونة، في مباراة أقيم مساء اليوم على ملعب خالد بشارة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة تصدر الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل فى مباراة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

ويستعد الأهلي لملاقاة فريق ميدياما الغاني، في مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم 25 نوفمبر الجاري.


مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وتضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج إبريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.

كهربا الإعلامي مجدي عبد الغني استبعاد كهربا

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