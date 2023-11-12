عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب سابق بالأهلي: كهربا بتاع لقطة وخلاف واضح بين قفشة وإمام عاشور

صدى البلد

وجه لاعب الأهلي السابق حسن مصطفي، إنتقادا لاذعاً للاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، قائلا:" بيحب اللقطة ومش دوره توجيه اللاعبين.

وتابع خلال حواره ببرنامج "الماتش" والمذاع عبر قناة "صدي البلد"،:" سر تراجع الأهلي بسبب حالة الشبع بعد تحقيق نتائج إيجابية كبيرة خلال الفترة الماضية.

txt

الترجي يغري نجم الأهلي.. واللاعب يتمسك بالرحيل.. وصفقة منتظرة بين الأحمر وإنبي

txt

بفرمان من كولر| مصير علي معلول مهدد مع القلعة الحمراء

وأضاف،:" حاسس من خلال المباريات إن فيه حاجة بين مجدي أفشة وإمام عاشور ولاحظنا ده لما قفشة خرج زعلان وبيقول كل مرة أنا وخاصة إن عاشور كان مكمل الماتش".

وأكمل حسن مصطفي،:" سر انخفاض مستوي مروان عطية هو قدوم إمام عاشور الذي يفوقه في الجودة والمهارة مما جعل  الجمهور يلاحظ تفاوت في امكانيات اللاعبين".

txt

تقرير مراقب المباراة يحسم عقوبات جماهير الأهلي بعد مباراة الجونة.. اعرف السبب

txt

مفاجأة مدوية.. أحمد الشناوي يطرق أبواب الزمالك في صفقة تبادلية.. تفاصيل

وأشاد بإمام عاشور، قائلا:" لاعب لديه إمكانيات كبيرة ولو كمل في الإحتراف كان هيفيد المنتخب بشكل أكبر ولكن لديه قدرات كبيرة للغاية يتفوق علي مروان عطية.

القلعة الحمراء امام عاشور برنامج الماتش الشناوي مباراة الجونة محمود عبد المنعم كهربا مروان عطية نجم الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إسرائيل تعلن عن إصابات خطيرة في الهجوم الصاروخي القادم من لبنان| فيديو

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

شاهد.. كتائب القسام تفتك بآليات الاحتلال الإسرائيلي الأحدث في العالم

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

ترشيحاتنا

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

مصر تفتح أبوابها للأجانب ورئيس إيران يتهم أمريكا بالتواطؤ..ماذا يحدث في غزة الآن؟

أبو العينين: آن الأوان لتعظيم القيمة المضافة للعمل بإفريقيا.. وأطالب بتعزيز الدراسات المتخصصة بشأن تطوير المشروعات المرتبطة بالقارة

مصر للطيران الناقل الرسمي لفعاليات الأسبوع الكويتى الرابع عشر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. مي سليم تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

مفعوله سحري.. أسرع مشروب لعلاج التهاب الحلق

تدمير النصب التذكاري لنيلسون مانديلا في إنجلترا .. والسبب مفاجئ

مفاجأة للجمهور.. الزمالك يكشف حقيقة عودة بن شرقي وطارق حامد.. تفاصيل

فيديو

هو أنا مجنون.. موقف لا يُنسى لـ فؤاد خليل مع سمير غانم

مقطع فيديو مؤثر لأصغر نازحة في قطاع غزة.. جدتها تثير الجدل

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

بسبب صمود غزة.. ناشطة أمريكية شهيرة تعلن إسلامها في بث مباشر|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ