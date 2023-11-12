لاعب سابق بالأهلي: كهربا بتاع لقطة وخلاف واضح بين قفشة وإمام عاشور

وجه لاعب الأهلي السابق حسن مصطفي، إنتقادا لاذعاً للاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، قائلا:" بيحب اللقطة ومش دوره توجيه اللاعبين.

وتابع خلال حواره ببرنامج "الماتش" والمذاع عبر قناة "صدي البلد"،:" سر تراجع الأهلي بسبب حالة الشبع بعد تحقيق نتائج إيجابية كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأضاف،:" حاسس من خلال المباريات إن فيه حاجة بين مجدي أفشة وإمام عاشور ولاحظنا ده لما قفشة خرج زعلان وبيقول كل مرة أنا وخاصة إن عاشور كان مكمل الماتش".

وأكمل حسن مصطفي،:" سر انخفاض مستوي مروان عطية هو قدوم إمام عاشور الذي يفوقه في الجودة والمهارة مما جعل الجمهور يلاحظ تفاوت في امكانيات اللاعبين".

وأشاد بإمام عاشور، قائلا:" لاعب لديه إمكانيات كبيرة ولو كمل في الإحتراف كان هيفيد المنتخب بشكل أكبر ولكن لديه قدرات كبيرة للغاية يتفوق علي مروان عطية.