تقرير مراقب المباراة يحسم عقوبات جماهير الأهلي بعد مباراة الجونة.. اعرف السبب

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة عما سيحدث تجاه جمهور الأهلي بعدما ما بدر منه في مباراة الجونة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، شاهدنا المشادة التي حدثت بين جماهير الأهلي في مباراة الجونة وبالتأكيد المراقب ذكر الواقعة في تقريره ولجنة المسابقات هي التي سوف تتخذ القرار".

وأكمل:"لجنة المسابقات صاحبة اتخاذ القرار بشأن واقعة جماهير الأهلي في مباراة الجونة، وسوف يتم انتظار تقرير المباراة من أجل تحديد العقوبات حال إن وجدت، وسوف يتم الإعلان عن الأمر عن طريق لجنة المسابقات.

وتابع سويلم، ان عودة الجماهير للمدرجات بأعداد كاملة في المباريات هي مسئولية الجماهير أنفسهم، وبعد واقعة مباراة الجونة، من الصعب زيادة عدد الجماهير في الدوري خلال الفترة المقبلة".