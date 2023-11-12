مفاجأة مدوية.. أحمد الشناوي يطرق أبواب الزمالك في صفقة تبادلية.. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن إقتراب أحمد الشناوي حارس بيراميدز من الإنضمام للزمالك من خلال صفقة تبادلية برحيل محمد صبحي حارس الزمالك لبراميدز.

وأوضح محمد فاروق خلال تصريحات تلفزيونية،:" معتمد جمال يربك حسابات الزمالك بعد ظهور لاعبين بشكل مميز معه خلال مباراة بيراميدز مثل عبد الله جمعة وناصر منسي وسامسون، والتقرير الفني يحسم موقف اللاعبين الراحلين عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فاروق،:" الزمالك يفكر في الاعتماد علي معتمد جمال في حالة ما حقق نتائج جيدة ولكن المؤشرات الكبري وفقا لأراء أعضاء مجلس الإدارة الزمالك يريد استقدام مدرب أجبني بسيرة ذاتية مميزة.

وأشار إلي أن نتائج التحقيقات التي تمت مع الثلاثي المتمرد أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري سيتم خروج نتائجها يوم الأثنين وحسم موقف اللاعبين غدا أمام الجمهور، مضيفا:" الونش يقترب من العودة للملاعب وأمامه أسبوعين ليعود للتدريبات الجماعية ومن ثم تصبح لديه فرصة للمشاركة مع الفريق.

