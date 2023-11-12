طبيب الزمالك يكشف مفاجأة عاجلة بشأن إصابة الجزيري ومحمود علاء

كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك، الحالة الصحية لـ اللاعبين في الفريق قبل مباراتهم أمام أبو سليم الليبي في البطولة الكونفدرالية.

وفي حديثه على قناة الزمالك، أوضح أسامة أن إصابة سيف الدين الجزيري قد تستلزم ما بين 7 إلى 10 أيام قبل أن يكون جاهزًا للمشاركة مجدداً، مؤكدا عدم رغبته في المجازفة بإعادته إلى الملعب بسرعة نظرًا لعدم تحمل إصابته أي مخاطر.

وفيما يتعلق بمحمد عبد الغني، أوضح أن اللاعب تعرض لكدمة في الفخذ السفلي أدت إلى انتفاخ قوي، تم إجراء اختبار طبي، ومن المتوقع أن يعود اللاعب في أقرب وقت ممكن وسيكون جاهزاً للمشاركة في مباراة أبو سليم الليبي.

وأكد أسامة أن جميع لاعبي الزمالك سيكونون جاهزين للمباراة، باستثناء سيف الدين الجزيري ومحمود علاء.