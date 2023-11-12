مفاجأة ..أحمد فتوح يقترب من الأهلي مجانا.. فيديو

قال الناقد الرياضي، كريم سعيد، إن مجلس إدارة نادي الزمالك لديه ملفات مهمة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الزمالك اتخذ قرارا رسميا في بعرض محمد صبحي حارس المرمي وأحمد فتوح ومصطفى الزناري للبيع، وهو قرار تأديبي.



أضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن أحمد فتوح بنسبة كبيرة اقترب من الانضمام إلى النادي الأهلي من بداية الموسم المقبل مجانا، مبينا أن بيراميدز يريد التعاقد مع محمد صبحي.



وأشار إلى أن مجلس الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، على وعي كامل وهناك عملية تنظيمية يشهدها نادي الزمالك، مبينا أن قرارات مجلس الزمالك جريئة.



وأوضح أن قرارات الزمالك أثرت على شكل الفريق في مباراته الأخيرة في الدور قبل النهائي ببطولة كأس مصر أمام بيراميدز، موضحا أن الزمالك أكد أنه لن يقف على لاعب يخرج عن النص.

