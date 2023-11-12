الزمالك يخوض تدريبات قبل مواجهة أبو سليم الليبي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته ظهر اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة الكونفدرالية.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام بعد الفوز على بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولةالأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.