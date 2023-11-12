اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن مشاركة الزمالك في السوبر المصري

أكد إيهاب الكومي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أن نادي الزمالك لم يطلب حتى الآن، المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري في نسخته الجديدة في أبو ظبي.

وتابع الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لم يحدث أي تواصل مطلقًا، وحال حدوث هذا الأمر، هناك لوائح سوف يتم الاعتماد عليه".

وأضاف إيهاب الكومي: "الرد سيكون من خلال اللوائح وليس الأهواء، والبطولة اسمها بطولة السوبر المصري ويمكن إضافة أندية جديدة ولكن عدم انشاء بطولة جديدة إلا بعد العودة للجمعية العمومية، وبالتالي اللائحة في البطولة المستحدثة نفسها البطولة القديمة".

وقال إيهاب الكومي: "تم الإعلان في مؤتمر صحفي عن مشاركة كل من الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفيوتشر وبيراميدز، وتم إخطار الأندية بشكل رسمي".

واختتم: "حال طلب الشركة المنظمة مشاركة الزمالك بسبب الأمور التسويقية، لن يتم استباق الأحداث وفي النهاية سيتم تطبيق اللوائح، والأمور تتم حسب التنسيق وهدفنا إخراج البطولة بشكل مميز".